Климкин: Макрон выстраивает "новый баланс" для Путина, но никто не навяжет Украине условия Кремля. Интервью

Вячеслав Буткалюк
Политика
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Павел Климкин оценил переговоры Макрона с Путиным и Зеленским

Когда президент Франции Эммануэль Макрон едет сначала в Москву, а затем в Киев, когда он трижды звонит по телефону президенту страны-агрессора России – это очень негативный знак для Украины. Есть опасность, что Европа будет настаивать на том, чтобы наша страна пошла на неприемлемые компромиссы, в частности, в отношении выполнения Минских договоренностей.

Украина обязательно станет частью НАТО, но это произойдет не в ближайшей перспективе. В противостоянии с Россией Китай является еще одним потенциальным союзником нашего государства.

Такие мнения в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой публикации).

Насколько дипломатический десант помогает в деэскалации войны и уменьшении угроз, которые нам несет Кремль сегодня?

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– Если вы намекаете, что в этом есть доля пиара, то, конечно, есть, министры тоже политики. Тем не менее визит в Киев также обязывает думать о помощи, делать правильные заявления, занимать правильную позицию на заседаниях НАТО и Европейского Союза. Поэтому этот десант – хорошая история.

Она сама не способна изменить ситуацию вокруг Украины, но как политическое проявление поддержки это действительно классно.

Возможно, следует проводить встречи на уровне министров иностранных дел, министров обороны. Но параллельно с этим происходит диалог на уровне глав правительств, глав парламента. Это уже о будущих экономических отношениях между странами?

– Давайте не морочить голову всем. Реальные решения будут приниматься на уровне глав государств и никак иначе.

Поэтому когда Макрон едет в Москву – это вызов для нас. У Макрона скоро выборы, ему нужна победа. Конечно, он способен говорить о компромиссах, в том числе и о Минских договоренностях.

Для нас Минские договоренности – это не вопрос интерпретации, поскольку интерпретация – это интерпретация нашей независимости. Это вопрос того, что мы не можем согласиться на какие-либо шаги, угрожающие нашему существованию и будущему развалу страны. Так же Байден, так же Шольц.

В последнее время Макрон трижды звонил по телефону Путину.

Что имел в виду Макрон, когда говорил о "новом балансе, уважая при этом интересы России"?

– Он хочет построить баланс, который был бы приемлем для Европы, приемлем для России. Но в этом балансе мне непонятно место Украины.

Поскольку он в последнее время трижды звонил по телефону Путину, перед своим визитом в Москву переговорил с Байденом. В этом достаточно интенсивном диалоге мне не хватает именно Украины.

Макрон очень хочет представить себя лидером Европы, по меньшей мере, внешнеполитическим. Макрон хочет показать, что он способен на внешнеполитический прорыв.

История с Саркози и его план, как избежать российско-грузинской войны. И он был в значительной степени за счет Грузии.

Я очень тревожусь, у меня даже сердце болит, что какие-то моменты, уступки, компромиссы Макрон привезет из Москвы к нам. И вообще лучше было бы, если бы сначала он ехал к нам, а потом в Москву. Сам порядок – сначала Москва, а затем Киев – настораживает и настраивает многих на то, что он привезет компромиссы, которые для нас неприемлемы.

Но натянуть нам на голову ничего не удастся, я совершенно уверен. У нас больше трети украинцев готовы защищать Украину с оружием в руках. Пусть бы Макрону это Зеленский рассказал.

На Донбассе ежедневно фиксируются обстрелы. В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посещает Донбасс. Это желание воочию убедиться в том, что обстрелы регулярны?

– Это не для того, чтобы проверить. Для проверки есть мониторинговая миссия. Поездки – это для того, чтобы получить эмоцию, понять, поговорить с людьми на месте.

Я всегда пытался возить туда всех министров иностранных дел. Это не для того, чтобы показать им, что происходит. Это для того, чтобы они почувствовали атмосферу реальной войны и донесли ее вместе со своими корреспондентами. Поэтому это нужно делать, причем, каждый день.

Возможно, после визита Бербок на Донбасс Германия передумает и пересмотрит свою помощь Украине?

– К сожалению, не передумает, но тем не менее, нужно, как говорил Франко, "лупати сю скалу". В результате мы получим оружие, но не сегодня и не завтра.

Нам нужно понять, чем Германия может помочь нам прямо сейчас. Если это не оружие, пусть дают то, что нужно. Для меня это технологии и реальный приход немецкого бизнеса в Украину. Для этого необходима политическая поддержка, и именно об этом Зеленский должен договариваться с Шольцом.

Россия конфиденциально говорит с европейскими странами о недопущении членства Украины в НАТО.

В Литве говорят, что если начнется полномасштабное наступление, это только подтолкнет нас в НАТО. Хотя мы знаем, что требования России полностью противоположны. Позволит ли это ускорить этот путь?

– Я, конечно, большой фанат нашего продвижения в НАТО, но думаю, что наши друзья выдают желаемое за действительное. Мы видим, что многие европейские страны не просто запуганы – они очень осторожно относятся к дальнейшим шагам.

Россия конфиденциально говорит со многими европейскими странами, чтобы они не голосовали за наши дальнейшие шаги на пути в НАТО. И мы должны действовать здесь очень жестко и последовательно. То, что наши литовские друзья так говорят – это, конечно, супер, но реальная жизнь от этого отличается.

Я уверен, что мы будем в НАТО, но это будет не сегодня и не завтра. А нам нужно защищать страну сегодня. Поэтому давайте говорить о гарантиях безопасности и оружии сегодня и завтра. А послезавтра мы будем в НАТО и все будет хорошо.

Мы говорили о Макроне, который, возможно, нашел для себя новую стратегию, не только чтобы добавить баллов перед выборами. Есть и другой игрок – глава КНР Си Цзиньпин, встретившийся с Путиным. Как вы думаете, он будет сдерживать или помогать агрессору?

– Будет сдерживать. Для Китая Украина – это стратегическая площадка. В ЕС к Китаю относятся с определенным подозрением, в России тоже, поскольку боятся Китая.

Китай почти потерял в качестве площадки Беларусь, поскольку она быстро идет в Россию. Возникает вопрос: а где площадка для Китая? Это Украина. И чем больше Китая, тем меньше России в Украине.

Над этим надо задуматься, пройти по лезвию этого ножа и сделать нашу геополитическую комбинацию, понимая наше будущее на Западе, но одновременно строя баланс с Китаем. В этом одна из ключевых задач нашей политики.

Китаю не требуются просто предприятия, просто земля для построения предприятий. Китаю нужна именно стратегическая площадка в смысле коммуникации, портов, логистических цепочек. Именно это ключевая задача Китая. И, конечно, чтобы мы могли принимать наши решения. А если Россия возвращает нас в свою сферу влияния, о каких суверенных украинских решениях может идти речь?

Потому Китай не будет помогать России в эскалации в Украине.

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