Климкин: Макрон выстраивает "новый баланс" для Путина, но никто не навяжет Украине условия Кремля. Интервью

Когда президент Франции Эммануэль Макрон едет сначала в Москву, а затем в Киев, когда он трижды звонит по телефону президенту страны-агрессора России – это очень негативный знак для Украины. Есть опасность, что Европа будет настаивать на том, чтобы наша страна пошла на неприемлемые компромиссы, в частности, в отношении выполнения Минских договоренностей.

Украина обязательно станет частью НАТО, но это произойдет не в ближайшей перспективе. В противостоянии с Россией Китай является еще одним потенциальным союзником нашего государства.

Такие мнения в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой публикации).

– Насколько дипломатический десант помогает в деэскалации войны и уменьшении угроз, которые нам несет Кремль сегодня?

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– Если вы намекаете, что в этом есть доля пиара, то, конечно, есть, министры тоже политики. Тем не менее визит в Киев также обязывает думать о помощи, делать правильные заявления, занимать правильную позицию на заседаниях НАТО и Европейского Союза. Поэтому этот десант – хорошая история.

Она сама не способна изменить ситуацию вокруг Украины, но как политическое проявление поддержки это действительно классно.

– Возможно, следует проводить встречи на уровне министров иностранных дел, министров обороны. Но параллельно с этим происходит диалог на уровне глав правительств, глав парламента. Это уже о будущих экономических отношениях между странами?

– Давайте не морочить голову всем. Реальные решения будут приниматься на уровне глав государств и никак иначе.

Поэтому когда Макрон едет в Москву – это вызов для нас. У Макрона скоро выборы, ему нужна победа. Конечно, он способен говорить о компромиссах, в том числе и о Минских договоренностях.

Для нас Минские договоренности – это не вопрос интерпретации, поскольку интерпретация – это интерпретация нашей независимости. Это вопрос того, что мы не можем согласиться на какие-либо шаги, угрожающие нашему существованию и будущему развалу страны. Так же Байден, так же Шольц.

– Что имел в виду Макрон, когда говорил о "новом балансе, уважая при этом интересы России"?

– Он хочет построить баланс, который был бы приемлем для Европы, приемлем для России. Но в этом балансе мне непонятно место Украины.

Поскольку он в последнее время трижды звонил по телефону Путину, перед своим визитом в Москву переговорил с Байденом. В этом достаточно интенсивном диалоге мне не хватает именно Украины.

Макрон очень хочет представить себя лидером Европы, по меньшей мере, внешнеполитическим. Макрон хочет показать, что он способен на внешнеполитический прорыв.

История с Саркози и его план, как избежать российско-грузинской войны. И он был в значительной степени за счет Грузии.

Я очень тревожусь, у меня даже сердце болит, что какие-то моменты, уступки, компромиссы Макрон привезет из Москвы к нам. И вообще лучше было бы, если бы сначала он ехал к нам, а потом в Москву. Сам порядок – сначала Москва, а затем Киев – настораживает и настраивает многих на то, что он привезет компромиссы, которые для нас неприемлемы.

Но натянуть нам на голову ничего не удастся, я совершенно уверен. У нас больше трети украинцев готовы защищать Украину с оружием в руках. Пусть бы Макрону это Зеленский рассказал.

– На Донбассе ежедневно фиксируются обстрелы. В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посещает Донбасс. Это желание воочию убедиться в том, что обстрелы регулярны?

– Это не для того, чтобы проверить. Для проверки есть мониторинговая миссия. Поездки – это для того, чтобы получить эмоцию, понять, поговорить с людьми на месте.

Я всегда пытался возить туда всех министров иностранных дел. Это не для того, чтобы показать им, что происходит. Это для того, чтобы они почувствовали атмосферу реальной войны и донесли ее вместе со своими корреспондентами. Поэтому это нужно делать, причем, каждый день.

– Возможно, после визита Бербок на Донбасс Германия передумает и пересмотрит свою помощь Украине?

– К сожалению, не передумает, но тем не менее, нужно, как говорил Франко, "лупати сю скалу". В результате мы получим оружие, но не сегодня и не завтра.

Нам нужно понять, чем Германия может помочь нам прямо сейчас. Если это не оружие, пусть дают то, что нужно. Для меня это технологии и реальный приход немецкого бизнеса в Украину. Для этого необходима политическая поддержка, и именно об этом Зеленский должен договариваться с Шольцом.

– В Литве говорят, что если начнется полномасштабное наступление, это только подтолкнет нас в НАТО. Хотя мы знаем, что требования России полностью противоположны. Позволит ли это ускорить этот путь?

– Я, конечно, большой фанат нашего продвижения в НАТО, но думаю, что наши друзья выдают желаемое за действительное. Мы видим, что многие европейские страны не просто запуганы – они очень осторожно относятся к дальнейшим шагам.

Россия конфиденциально говорит со многими европейскими странами, чтобы они не голосовали за наши дальнейшие шаги на пути в НАТО. И мы должны действовать здесь очень жестко и последовательно. То, что наши литовские друзья так говорят – это, конечно, супер, но реальная жизнь от этого отличается.

Я уверен, что мы будем в НАТО, но это будет не сегодня и не завтра. А нам нужно защищать страну сегодня. Поэтому давайте говорить о гарантиях безопасности и оружии сегодня и завтра. А послезавтра мы будем в НАТО и все будет хорошо.

– Мы говорили о Макроне, который, возможно, нашел для себя новую стратегию, не только чтобы добавить баллов перед выборами. Есть и другой игрок – глава КНР Си Цзиньпин, встретившийся с Путиным. Как вы думаете, он будет сдерживать или помогать агрессору?

– Будет сдерживать. Для Китая Украина – это стратегическая площадка. В ЕС к Китаю относятся с определенным подозрением, в России тоже, поскольку боятся Китая.

Китай почти потерял в качестве площадки Беларусь, поскольку она быстро идет в Россию. Возникает вопрос: а где площадка для Китая? Это Украина. И чем больше Китая, тем меньше России в Украине.

Над этим надо задуматься, пройти по лезвию этого ножа и сделать нашу геополитическую комбинацию, понимая наше будущее на Западе, но одновременно строя баланс с Китаем. В этом одна из ключевых задач нашей политики.

Китаю не требуются просто предприятия, просто земля для построения предприятий. Китаю нужна именно стратегическая площадка в смысле коммуникации, портов, логистических цепочек. Именно это ключевая задача Китая. И, конечно, чтобы мы могли принимать наши решения. А если Россия возвращает нас в свою сферу влияния, о каких суверенных украинских решениях может идти речь?

Потому Китай не будет помогать России в эскалации в Украине.