Выступления в ПАСЕ целого ряда депутатов, в том числе и представителей украинской делегации, выглядят очень тревожно. С одной стороны все логично. Кремль допустил сразу несколько проколов. Первый – неудачно травил Навального, второй – посадил его за решетку по очень странной процедуре и третий – жестоко подавил акции протеста. Казалось бы – грех не воспользоваться их ошибкой. Можно на этом основании требовать и добиваться резолюций, жестких оценок, а возможно усиления (сохранения) санкций. Только… бывает, что ты выигрываешь фигуру в шахматах только потому, что противник позволил тебе ее выиграть. В рамках своей стратегии.

Мне кажется, что в этой медийной и дипломатической атаке на Кремль, Украина уверенно прет прямо в расставленную ловушку. Мы фактически соглашаемся сыграть в карты с шуллером его же колодой. Соблазнившись тем, что вроде после раздачи у нас на руках неплохая карта. Но колода не наша. И раздавали карты не мы. Втягивая нас в ПАСЕ и на других площадках в дискуссии вокруг Навального и протестов, Москва уверенно заводит нас на свое игровое поле. Где все сценарии у них под контролем. Сценарий не такой уж и хитрый.

Чем громче будут споры вокруг Навального и протестов в России, тем тише на этом фоне будет слышно реплики про оккупированный Донбасс, про Крым, про нарушения международных норм, про сроки крымским татарам и преследование гражданского населения на оккупированных территориях. И когда градус накала при участии Украины достигнет максимума, Кремль может вдруг пойти на уступки. Согласиться на переговоры. Выпустить задержанных. Даже Навального выпустить – не так уж он и опасен при правильной тактике власти. И вдруг выясняется, что Москва не такая уж и плохая, Путин вполне вменяем, договороспособен на радость бюрократам из ЕС и бизнесу, который хочет делать деньги с Россией. Санкционное давление будет ослабленно, российские лоббисты и дипломаты будут желанными гостями, а украинские проблемы будут считаться уже не такими острыми. Вот, собственно, вся нехитрая комбинация.

Так что Украине точно не стоит ввязываться в эти пляски вокруг Навального и его сторонников. Кажущаяся легкость победы – просто приманка. Как сыр в мышеловке. Плевать на Навального и его сторонников – они для Украины практически бесполезны. Мы должны требовать усиления санкций в отношении РФ за обстрелы на Востоке. За оккупацию Крыма. За погибших и раненых. За отказ освободить пленных и осужденных на астрономические сроки крымских татар. С фотографиями, фамилиями, историями и пресс-конференциями родных и близких для западных СМИ. Ни в коем случае нельзя дать Кремлю шумом вокруг Навального отодвинуть на второй план украинскую повестку дня. Потому что именно на это в РФ и рассчитывают…

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