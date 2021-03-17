Кремль отреагировал на обвинения США во вмешательстве в выборы-2020

Посольство России в США отрицает обвинения американской разведки по поводу вмешательства Москвы в президентские выборы-2020. По этому поводу в США нет ни доказательств, ни фактов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра посольства РФ в США. Таким образом Кремль прокомментировал доклад американского разведсообщества об иностранных угрозах выборам-2020.

"Подготовленный разведсообществом США документ представляет собой очередной набор безосновательных обвинений в адрес нашей страны во вмешательстве в американские внутриполитические процессы...Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий", – резюмирует пресс-служба позицию России.

Также в сообщении говорится, что, таким образом, Вашингтон продолжает практику "мегафонной дипломатии". А ее цель – поддерживать негативный фон вокруг России, пишут в посольстве.

"Возлагают ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков. Такой настрой администрации вряд ли соответствует предложенному нами равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов", – добавили в представительстве РФ.

Еще в публикации речь идет о том, что подобные действия Вашингтона "не способствуют нормализации двусторонних отношений".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Национальной разведки Штатов Джон Рэтклифф в октябре прошлого года обнародовал доклад, где речь идет о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США 2020. Позже появилась информация, что этим процессом мог руководить сам президент Владимир Путин. В связи с этим в США решили ввести санкции против РФ.

Напомним, американские политики обвиняли Россию во вторжении в избирательный процесс и в 2016 году, когда президентом стал Дональд Трамп.