Кремль объявил персоной нон грата сотрудника посольства Украины: Киев подготовил свой ответ

Сотрудника украинского посольства в Москве объявили персоной нон грата, он будет выслан из России. В свою очередь Киев намерен объявить аналогичные меры.

Как говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел, до конца дня 30 апреля сотрудник ведомства должен покинуть территорию страны.

Такое решение было принято в ответ на якобы "недружественные действия украинской стороны, на основе принципе взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".

"Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля. Соответствующая вербальная нота сегодня была направлена посольству Украины в Москве", – сказано в сообщении.

Также Москва пригрозила, что в случае "продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольств".

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Украины уточнили, что готовятся выслать российского дипломата.

"Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины", – сказал спикер ведомства Олег Николенко агентству "Интерфакс-Украина".

Он также добавил, что высылка сотрудника украинского посольства лишена логики и является необоснованной.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля в российском Санкт-Петербурге Федеральная служба безопасности задержала консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Также было решено выслать украинского дипломата из России.

В ответ из Украины выслали работника российского посольства Евгения Черникова.