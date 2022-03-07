Кремль манипулирует заявлениями о гуманитарных коридорах: Верещук уличила РФ во лжи и озвучила предложение Украины

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о сложностях с организацией гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из населенных пунктов, находящихся под обстрелами оккупантов. По ее словам, Украина считает неприемлемыми условия российских властей с вывозом гражданского населения на территорию РФ.

Глава ведомства рассказала, что вчера, в половину первого ночи, Россия направила письмо с предложением объявить режим тишины с 10:00 7 марта и открыть гуманитарные коридоры из Киева, Харькова и других городов в Россию или Беларусь.

"Это неприемлемый вариант для открытия гуманитарных коридоров", – подчеркнула Верещук.

Украина в ответ направила свое видение возможных гуманитарных коридоров. В предложении указаны следующие направления эвакуации:

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из городов Буча, Ирпень, Бородянка, Иванково (Киевская область) в направлении Киева с последующей пересадкой на поезда в направлении Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска;

из Мариуполя (Донецкой области) в Запорожье;

из Волновахи (Донецкой области) в Покровск;

из Сум в Полтаву;

из Изюма (Харьковской области) в Лозовую;

из Балаклеи (Харьковской области) в Первомайск;

из Стрелечья (Харьковской области) в Мерефу;

из Харькова на поезда в направлении Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска.

Верещук также обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, лидеру США Джо Байдену с просьбой о помощи. "Пожалуйста, помогите открыть реальные действенные гуманитарные коридоры, которые спасут жизни сотням тысяч людей. В том числе иностранным гражданам", – призвала она.

Министр потребовала от властей России прекратить манипулировать жизнями мирного населения и дать возможность людям спасти себя и свои жизни.

Напомним, оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя. Враг коварно обстрелял зеленый коридор, через который город должны были покинуть пожилые люди, женщины и дети.

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