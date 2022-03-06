Оккупанты срывают эвакуацию из Мариуполя: обстрелян 'зеленый коридор' - 'Азов'

Оккупанты снова срывают эвакуацию из Мариуполя. Враг коварно обстрелял зеленый коридор, через который с 12 часов дня город должны были покинуть пожилые люди, женщины и дети.

Об этом сообщили бойцы полка "Азов".

"Вторая попытка "зеленого коридора" для гражданских снова закончилась обстрелами россиян. Нужно понимать, что из-за убийства оккупационных гражданских войск - гарантий безопасности "зеленых коридоров" быть не может, ведь только больной мозг россиян решает, когда начинать лупить и по кому. Сегодня повториласьвчерашняя ситуация и боевики открыли огонь, не обеспечив режим тишины", - отметили в "Азове".

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"Азовцы" призвали мариупольцев не покидать укрытий до обеспечения полной тишины. Тех, кто может держать в руках оружие – зовут приобщаться к обороне города.

"Бойцы полка Азов, полиция и другие подразделения сегодня также информировали граждан об опасности таких дорожных коридоров. Оставайтесь в укрытиях, если не обеспечена полная тишина! Бойцы полка Азов призывают всю Украину бороться за Мариуполь! Жгите эту вражескую мерзость! Забрасывайте вражескую технику коктейлями Молотова, не пускайте оккупанта в свой дом! Слава нации! Смерть врагам!" - призывают в "Азове".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне РФ сорвала создание гуманитарных коридоров: враг обстрелял Волноваху и начал бои под Мариуполем.

Еще одну попытку вывезти людей из города, который уже которые сутки страдает от российских обстрелов и бомбардировок, предприняли сегодня. Оккупанты обещали прекратить стрельбу с 10 утра до 21 вечера, эвакуация в сопровождении Красного Креста должна была стартовать в 12 дня.

Однако россияне снова не сдержали собственных обещаний – и открыли огонь по маршруту следования гуманитарной колонны.