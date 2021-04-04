Кравчук сказал, как заставить Россию убраться из Украины

Заставить Россию оставить оккупированные украинские территории можно совместными усилиями США и Европы.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он отметил, что продвижение вперед невозможно без урегулирования ситуации с перемирием.

"Повлиять на Россию может только мировое сообщество. Европа наконец-то поняла, с кем имеет дело. США с приходом (президента Джо) Байдена фактически тоже заявили, что Украина наедине с Россией не останется. Думаю, только совместными усилиями мы заставим Россию жить в рамках международного права и уйти прочь с украинской земли", – сказал Кравчук.

При этом представитель украинской дегелации в контактной группе подчеркнул, что Россия не хочет мира на Донбассе.

"Мы должны выходить из этого – пока Россия не изменит свою философию в отношении Украины как подчиненной ей территории, говорить с ними очень тяжело", – отметил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская сторона в ТКГ выдвинула россиянам ультиматум по переговорам в политической подгруппе. Для того, чтобы они проходили, необходимо исключить осужденную за терроризм Майю Пирогову, которую Москва пытается навязать.