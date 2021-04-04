Кравчук сказав, як змусити Росію забратися з України

Юрій Сергієнко Політика 01:17, 5.04.2021

Змусити Росію залишити окуповані українські території можна спільними зусиллями США і Європи.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Він зазначив, що просування вперед неможливе без врегулювання ситуації з перемир'ям.

"Вплинути на Росію може тільки світова спільнота. Європа нарешті зрозуміла, з ким має справу. США з приходом (президента Джо) Байдена фактично теж заявили, що Україна наодинці з Росією не залишиться. Думаю, тільки спільними зусиллями ми змусимо Росію жити у межах міжнародного права і піти геть з української землі", – сказав Кравчук.

Водночас представник української дегелаціі в контактній групі підкреслив, що Росія не хоче миру на Донбасі.

"Ми повинні виходити з цього – поки Росія не змінить свою філософію щодо України як підпорядкованої їй території, говорити з ними дуже важко", – зазначив Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська сторона в ТКГ висунула росіянам ультиматум щодо переговорів у політичній підгрупі. Для того, щоб вони відбувалися, необхідно виключити засуджену за тероризм Майю Пирогову, яку Москва намагається нав'язати.

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