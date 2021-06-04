Кравчук рассказал, как можно решить проблему с Донбассом
В Украине парламентская оппозиция похожа на ту, что и в стране-агрессоре России. А для решения проблемы с Донбассом нужно "выжечь" такое явление и вместо этого объединить политические силы.
Такое убеждение высказал первый президент, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. Мнением он поделился в программе "Сегодня вечером" на канале "Украина 24".
"Если мы объединим политические силы, если в парламенте будет единство по установлению мира на Донбассе, а целью – возвращение всех территорий, думаю, не будет таких проблем и вопросов, которые мы не могли бы решить", – отметил он.
По его словам, вместо этого сегодня представители разных политических сил ведут себя "как лебедь, рак и щука". В частности, уточнил Кравчук, в парламенте говорят необоснованные вещи, которые "граничат с предательством Украины".
Глава делегации в ТКГ рассказал, кого он считает предателями. Это он объяснил на примере оппозиции Польши. Ее представители, подчеркнул политик, не ездят в Германию или Украину консультироваться, как строить свою страну.
"А наши ОПЗЖ едут в Москву, встречаются с Путиным, он дает им установки, они приезжают и строят российскую Украину или Украину с российскими методами управления. Нужно выжечь это с государства, и тогда, когда у нас не будет таких проблем, я думаю, все вопросы будут решаться быстро и организованно", – подытожил Кравчук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Леонид Кравчук отметил, что переговоры по Донбассу нужно перенести из Беларуси в Швейцарию или Финляндию.
В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, мол, не украинскому политику решать, как дальше будет работать Трехсторонняя контактная группа.
Вскоре первый президент Украины также добавил, что Россия сама создает напряженные ситуации, которые затем использует, обвиняя Запад. В то же время ложь и манипуляции россиян очевидны для всего мира.