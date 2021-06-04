Кравчук рассказал, как можно решить проблему с Донбассом

В Украине парламентская оппозиция похожа на ту, что и в стране-агрессоре России. А для решения проблемы с Донбассом нужно "выжечь" такое явление и вместо этого объединить политические силы.

Такое убеждение высказал первый президент, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук. Мнением он поделился в программе "Сегодня вечером" на канале "Украина 24".

"Если мы объединим политические силы, если в парламенте будет единство по установлению мира на Донбассе, а целью – возвращение всех территорий, думаю, не будет таких проблем и вопросов, которые мы не могли бы решить", – отметил он.

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По его словам, вместо этого сегодня представители разных политических сил ведут себя "как лебедь, рак и щука". В частности, уточнил Кравчук, в парламенте говорят необоснованные вещи, которые "граничат с предательством Украины".

Глава делегации в ТКГ рассказал, кого он считает предателями. Это он объяснил на примере оппозиции Польши. Ее представители, подчеркнул политик, не ездят в Германию или Украину консультироваться, как строить свою страну.

"А наши ОПЗЖ едут в Москву, встречаются с Путиным, он дает им установки, они приезжают и строят российскую Украину или Украину с российскими методами управления. Нужно выжечь это с государства, и тогда, когда у нас не будет таких проблем, я думаю, все вопросы будут решаться быстро и организованно", – подытожил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Леонид Кравчук отметил, что переговоры по Донбассу нужно перенести из Беларуси в Швейцарию или Финляндию.