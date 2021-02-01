Кравчук предложил вынести на референдум вопрос Крыма и Донбасса

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что на всеукраинский референдум следует вынести вопрос оккупированных Крыма и Донбасса.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24". По словам политика, эта тема является сегодня "самой болезненной" и украинские политические силы воспринимают ее по-разному.

"Часто политики, которые фактически поддерживают Кремль, выдают себя за патриотов и провозглашают свои пристрастия на разных площадках. И народ буквально не может сориентироваться в том плане, а какое же совместное мнение у различных политических сил, они разошлись в коренном вопросе", – объяснил Кравчук.

Он добавил, что, когда речь идет о таких вещах, как война и мир, жизнь и смерть, мнения людей расходятся редко. Поэтому данный вопрос, возможно, необходимо вынести на референдум, "чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь" в оккупированных украинских регионах.

По словам главы украинской делегации в ТКГ, для возможной формулировки вопроса на референдуме важно учитывать "совместную позицию США, ОБСЕ, Швеции по вопросам Украины".

"Посмотрите, как было сказано и имеет важность: поиск стабильного политического урегулирования в Украине должен произойти в соответствии с принципами международного права, обязательствами ОБСЕ с уважением к полному суверенитету и территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и Севастополь", – сказал Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января Верховная Рада Украины приняла законопроект Владимира Зеленского о всеукраинском референдуме. За него проголосовали 255 народных депутатов.