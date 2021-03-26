Кравчук ответил, прекратилось ли перемирие на Донбассе

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что перемирие на Донбассе "то поднимается, то опускается", но говорить, что его вовсе не существует или оно прекратилось из-за обстрелов со стороны боевиков – это не соответствует действительности.

Таким мнением он поделился в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24". Первый президент также объяснил, как страна должна реагировать на нарушения со стороны России.

"Если взять цифры, то многократно уменьшилось количество обстрелов, а жертв – в пять и более раз. Если сравнивать, то ситуация не ухудшилась. Она сложная, есть агрессия России, попытки обвинить Украину в том, что она не выполняет Минские договоренности..." – выразил убеждение политик.

По его словам, Украина должна и дальше демонстрировать миру поведение страны-агрессора России.

"Мы всегда говорим: Украина выполняла, выполняет и будет выполнять договоренности, и об этом говорят и Европа, и министры "Большой семерки", которые назвали РФ стороной конфликта. Я считаю, что нам надо продолжать эту работу, показывая Россию такой, какой она является на самом деле, хотя уже мир и Европа видят это", – объяснил Кравчук.

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