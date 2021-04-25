Кравчук объяснил, почему Путин отвел войска от Украины

Россия отвела войска от границы с Украиной, так как главная цель агрессора была не нападать, а устрашить.

Об этом в эфире канала "Дом" рассказал первый президент Украины, председатель трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук. Он заявил, что раньше даже представить не мог, что нападение России на Украину возможно.

"Я думаю, что главная цель была – провокация. Была цель устрашить Украину, вот если вы не будете покладистыми, не станете холуями...Сегодня для России Украина враг. Но я хочу, чтобы они поняли, что она, Россия, сделала Украину врагом", – сказал Кравчук.

Он добавил, что Украина остаётся на своей позиции – решить вопрос дипломатическим путем, хоть государство и готово защищать страну любым способом.

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