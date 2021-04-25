Оккупационные войска проводили военные учения на Донбассе с грубыми нарушениями – ООС

Украинская сторона СЦКК сообщила о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации во время учений в ОРДЛО.

Об этом сообщает прессслужба штаба Операции объединенных сил. Отмечается, что начиная с февраля постоянно фиксируется существенное увеличение на временно оккупированной территории количества вооружения и военной техники, в том числе запрещенного Минскими договоренностями.

"Речь идет о минометах и артиллерийских системах различного калибра, а также РСЗО. Частота фиксации указанного вооружения в пределах зоны безопасности растет на фоне проведения РФ военных учений вблизи границ Украины и проходит под видом учений на полигонах, что обустроены на временно оккупированных территориях, и в ходе подготовки оккупантов к очередному военному параду", – говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдатели Миссии ОБСЕ вновь фиксируют вооружение вооруженных формирований РФ, размещенное за пределами выделенных мест хранения вооружения. Также украинская сторона СЦКК информирует, что в апреле текущего года кураторами ОРДЛО развернуто мощную информационную кампанию по дискредитации ВС Украины.

Фейковые видео и фото материалы с демонстрацией поврежденных зданий, многоэтажек, придомовых зданий и ограждений направленные на убеждение местного населения в "намерениях" украинской стороны в ближайшее время начать военную операцию по деоккупации временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля, российско-оккупационные войска на востоке Украины обстреляли ракетами один из дворов в поселке Дружба на окраине Торецкая.