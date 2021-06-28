Зеленский поставил точки над 'i' в вопросе Герба Украины

Глава государства Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона о большом Государственном гербе Украины. Он заметил, что в День Конституции необходимо поставить точку в этом вопросе.

Об этом президент заявил во время выступления по случаю Дня Конституции за трибуной парламента. Зеленский указал, что за 25 лет существования Государственных символов в Украине, один из них остается фактически несуществующим, хотя юридически закреплен (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я говорю про большой герб Украины. За эти годы было много конкурсов, споров, были разные мнения и разные видения — это нормально, это демократия. В год 30-летия независимости и 25 -летие Конституции нужно в этом вопросе, наконец, поставить точку", – обозначил украинский гарант.

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Он обратился к народным депутатам и обозначил, что вносит законопроект о Государственном Гербе на рассмотрение в неотложном порядке. Докладывать о документе во время его рассмотрения на пленарном заседании будет первый президент Украины Леонид Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня Украина отмечает День Конституции и по этому случаю в Раде собрались представители политической элиты и все президенты нашей страны.