Украина объявила протест в ТКГ из-за заявления "ДНР" о конце перемирия

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе объявила протест из-за заявления террористов "ДНР" о невозможности продолжения режима тишины и намерениях открывать огонь на опережение по Вооруженным силам.

Как сообщили на официальном Telegram-канале наших переговорщиков, категорическую позицию озвучил лидер представителей ТКГ от Украины Леонид Кравчук. Его возмутили угрозы оккупантов по поводу подавлению огневых точек наших армейцев.

"Мы расцениваем это заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнения Минских договоренностей", – сказал политик.

Известно, что консультации по поводу дальнейшего развития ситуации на фронте продолжились. Кроме того, в ТКГ напомнили, что президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита на Донбасс подчеркнул, что именно Россия пытается блокировать выполнение Минских договоренностей.

Так, европейский дипломат отметил, что Россия является участником вооруженного конфликта на Донбассе, а не посредником. Следовательно, санкции Запада против нее сохранятся, ведь страна-агрессор не предпринимает никаких шагов для решения проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта главари "ДНР" выпустили экстренное заявление, в котором отметили, что режим тишины якобы больше не может продолжаться, поэтому они позволяют обстрелы позиций ВСУ. Для оправдания своих планов оккупанты ложно обвинили защитников Украины в минометных атаках мирных поселков.

Между тем представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский заявил, что заседания в таком формате потеряли смысл из-за присутствия на них боевиков в качестве представителей оккупированных территорий. Поэтому площадка фактически стала "проходным двором".