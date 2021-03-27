Корнієнко: Тупицький загрожував реформам і підривав антикорупційну інфраструктуру

У "Слузі народу" підтримали рішення президента Володимира Зеленського скасувати указ про призначення Олександра Тупицького главою Конституційного суду України.

Про це заявив глава партії Олександр Корнієнко, повідомляється на сайті політсили. За його словами, рішення КСУ, які були ухвалені за керівництва в суді, підривали антикорупційну інфраструктуру, погрожували проведення реформ і погрожували позбавленням країни міжнародної підтримку в умовах російської агресії, коронавірусу і економічної кризи.

"Президент є гарантом Конституції, територіальної цілісності і національної безпеки країни. І якщо рішення КСУ безпосередньо загрожують дуже багатьом позиціям з євроінтеграції, антикорупційної інфраструктури, незалежності Антикорупційного бюро, то це все дуже серйозні виклики для національної безпеки. Тому президент виконав свій обов'язок захищати національну безпеку і права громадян, відмінивши укази про призначення суддями КСУ Тупицького і Касмініна", – пояснив Корнієнко.

Водночас він зазначив, що КСУ – це важливий елемент правової системи, але зі звільненням двох суддів він отримає шанс повернутися до нормальної роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський скасував укази про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду України.