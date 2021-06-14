Глава ОБСЕ прибыла на Донбасс с рабочим визитом. Фото

В Украине с рабочим визитом прибыли действующая глава ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде. Дипломат сразу отправилась на Донбасс, чтобы ознакомиться с ситуацией с региональной безопасностью после недавней напряженности со стороны РФ.

Она уточнила, что суверенитет и территориальная целостность Украины должны соблюдаться в соответствии с международным правом. Об этом Линде написала в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Визит главы ОБСЕ запланирован с 13 по 15 июня. Сначала она вместе с командой делегатов посетила Мариупольский морской торговый порт.

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Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар уточнил, что руководство порта проинформировало гостей о состоянии и проблемах в работе, особенно после начала российской агрессии, ограничения прохода по Керченскому проливу.

Со своей стороны представители Министерства обороны и тактической группы "Мариуполь" рассказали членам делегации ОБСЕ о безопасности в Азовском море и мерах по укреплению береговой обороны.

Известно, что действующий председатель ОБСЕ посетит вместе с руководством МИД Украины зону проведения Операции Объединенных сил, где лично ознакомится с деятельностью СММ ОБСЕ и последствиями вооруженной агрессии РФ.

Отметим, что это уже второй визит Анн Линде в нашу страну с начала Шведского председательства в ОБСЕ. В украинском МИД заявили, что это подтверждает приоритетное внимание Швеции к вопросу прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Линде встретится с министром Дмитрием Кулебой. Ключевым вопросом в их переговорах станет ситуация с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины, усилия по политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, свобода судоходства в Азовском и Черном морях.

Министры также обсудят развитие политического диалога Украины и Швеции, увеличение объемов торговли и инвестиций, укрепление взаимодействия в международных организациях, активизацию сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах. 15 июня Кулеба и Линде проведут совместную пресс-конференцию.

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