Конституционный Суд сделал новое заявление по поводу указа Зеленского об отстранении Тупицкого

Конституционный суд Украины принял заявление по ситуации, связанной с указом президента Украины Владимира Зеленского об отстранении от должности главы КС Александра Тупицкого.

Текст заявления выложили на сайте КС. В нем отсутствуют оценки законности или конституционности указа главы государства.

Судьи ссылаются на Конституцию Украины, которая гарантирует им неприкосновенность.

Они подчеркнули недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы КС.

Это также сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждение прав и свобод человека.

Однако в документе ничего не сказано о том, будут ли в КС выполнять президентский указ.

Кроме того, КС опубликовал научное заключение относительно отстранения от должности судьи Конституционного суда Украины в уголовном производстве, подготовленный членами Научно-консультативного совета КСУ.

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