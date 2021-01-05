Конституционный Суд сделал новое заявление по поводу указа Зеленского об отстранении Тупицкого

Борис Бондарь Политика 17:57, 5.01.2021 Обновлено: 18:02, 5.01.2021

Конституционный суд Украины принял заявление по ситуации, связанной с указом президента Украины Владимира Зеленского об отстранении от должности главы КС Александра Тупицкого.

Текст заявления выложили на сайте КС. В нем отсутствуют оценки законности или конституционности указа главы государства.

Судьи ссылаются на Конституцию Украины, которая гарантирует им неприкосновенность.

Они подчеркнули недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы КС.

Это также сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждение прав и свобод человека.

Однако в документе ничего не сказано о том, будут ли в КС выполнять президентский указ.

Кроме того, КС опубликовал научное заключение относительно отстранения от должности судьи Конституционного суда Украины в уголовном производстве, подготовленный членами Научно-консультативного совета КСУ.

КСУ принял заявление по поводу указа Зеленского
КСУ
Судьи напомнили о собственной неприкосновенности
КСУ

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Комментировать
Политика

Смотрите также

Нардепам за декабрь выплатили 7 млн гривен компенсации за жилье: кто получил больше всех

Посол Нидерландов в Украине заявил о ее разительном отличии от России

Посол Нидерландов припомнил Украине выдачу России террориста Цемаха

Россия разгромно проиграла Канаде в полуфинале МЧМ по хоккею

Экс-сотрудник КГБ Беларуси готов в Украине дать показания по делу Шеремета