Следует поздравить президента страны и все высшее руководство: впервые в новейшей истории один заместитель главы СБУ заказал убийство своего коллеги-генерала... бандитам, а потом благополучно выехал в Россию по своему родному российскому паспорту. И пусть там СБУ не выдумывает, не было никаких наручников. Была и остается полная деградация Службы безопасности страны.

А теперь по порядку. Мишенью должен был стать некий Андрей Наумов, начальник департамента внутренней безопасности Службы. Это очень интересный персонаж, который пришел в "контору" с Генеральной прокуратуры, где отвечал за хозяйственную часть, но в "конторе" сделал головокружительную карьеру – за полтора года выросши от завхоза, говорят, до бригадного генерала.

По некоторым данным, Иван Геннадиевич Баканов очень доверяет Наумову, но ценит не столько уровень внутренней безопасности (какая там безопасность, если у первого зама главы СБУ был российский паспорт), сколько выполнения некоторых неформальных услуг: в частности, работники отдела "К" СБУ жалуются, что их отодвинули от финансовых потоков, и все "кормовые" вопросы перекочевали под "внутреннюю безопасность". Кроме того, "бригадный" Наумов решает ключевые кадровые вопросы, и именно он якобы зачистил людей всех "предшественников" и конкурентов по силовому бизнесу.

Тут мы можем понимать мотивы заказчика полковника "Альфы", экс-первый замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный как раз курировал направление "К" и оказался жертвой "недобросовестной конкуренции" со стороны генерал-вебешника: сначала Нескоромного лишили потоков, затем должности, а дальше – зачистили его людей. Фактически, два должностных лица, назначенные указом Зеленского, просто устроили бандитские разборки за право "зарабатывать" на СБУшном функционале.

Чем вам не сюжет для очередного сезона "Слуги народа"?

Теперь немного о том, откуда взялся этот Нескоромный. В 2014-м он появился на радарах как охранник первого зама главы Службы Юрия Артюхова, тоже "кашник". Позже их дорожки разошлись, и Нескоромный нарисовался в обойме другого "конторского" зама Виктора Трепака. Штурмовал ГПУ по делу "бриллиантовых прокуроров", за что получил уважение многих антикоррупционеров.

Люди из окружения Наумова утверждают, что прокурорские задокументировали, как Нескоромный сливал материалы дел своим друзьям адвокатам, среди которых были... Андрей Богдан и Андрей Смирнов. Соответственно, по данным наших источников, после победы на выборах Владимира Зеленского, уже глава офиса президента Богдан и его зам Смирнов завели Нескоромного на должность... вопреки воле Баканова и Наумова.

Отстраненный от потоков Нескоромный, по нашим данным, попросил своего бывшего ординарца Юрия Расюка заказать конкурента. А Расюк – по традиции – обратился к бандитам. Это давняя практика силовиков заказывать мокруху у своих уголовных партнеров. Последний раз подобная гипотеза появилась в деле Шеремета, где также звучала версия о том, что СБУшники заказали бандитам убийство известного журналиста. Бандиты "охотно" убирают по заказу журналистов, бизнесменов и чиновников мелкого пошива.

Но когда пришел наряд на целого генерала СБУ, "бойцы невидимого фронта" сразу постучались в контору и доложили о заказе. В результате было задокументировано действия и Расюка, и Нескоромного и принято решение брать их. Но СБУ напоминает сегодня очень гнилое сито, через которое вытекает практически вся информация. В том числе, какие-то доброжелатели сообщили нашему герою о том, что ему пора возвращаться на вторую родину – Россию.

Очевидцы утверждают, что у Нескоромного, его жены и детей давно российские паспорта. Более того, он постоянно избегал обязанности ездить в АТО, отказывался сопровождать дела Майдана.

Эти конкурентные разборки "конторской" элиты дают основания для нескольких выводов.

Во-первых, надо говорить об отсутствии власти в стране. Если одним выстрелом можно изменить бенефициара за 100 или 200 млн долларов в год, которые Служба колядует, пользуясь правом защиты безопасности страны, и при этом высшее руководство страны молча это глотает, – то следует говорить о развале системы управления. Похоже, сегодня "контора", как и часть других ведомств, работающих по принципу франшизы, получая в личное управление определенную часть государственной власти и, логично предположить, платя роялти за это.

Но способна ли такая Служба выполнять прописанные в Конституции задачи – вопрос риторический. Как эти люди могут противодействовать российской угрозе, держа в кармане российские паспорта и рассматривая РФ как место убежища на случай непредвиденной ситуации? Говорят, что даже высшее руководство СБУ иногда летает в Подмосковье к теще на блины.

В этой ситуации Владимир Александрович может записать очередное селфи, а может хотя бы сделать видимость обеспокоенности ситуацией и уволить Баканова с занимаемой должности. Разве президенту нужно увидеть раздробленный пулей генеральский череп, чтобы понять, что ключевая спецслужба страны превратилась в полумафиозную структуру с несколькими кланами, которые давно уже вынесли свои разборки на улицу. Поэтому только отставка и начало реформы...

Во-вторых, СБУ требует изменений. Прежде всего, от конторы надо забрать направление "К", так называемую экономику. Если Служба занимается государственной безопасностью, то ничего "кошмарить" бизнес и крышевать контрабанду. Когда Запад настаивал на создании ГБР, то предполагалось, что вся "экономика", борьба с коррупцией в этой сфере будет собрана именно под крышей Бюро, в том числе – "экономики" лишат и МВД, что вполне логично.

Если реакции главы страны не будет никакой, то продолжится распад власти. Не хотелось бы описывать в мрачных тонах процесс ее дальнейшей деградации, но может так случиться, что эти озлобленные силовики будут разбираться не между собой, а займутся высшей властью страны. Оно нам нужно?

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