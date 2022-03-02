Комитет Рады поддержал законопроект, который предусматривает пожизненное заключение за диверсии и предательство Родины

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Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №7116 "Ни шагу назад!". Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 11 и 113 Уголовного Кодекса Украины и предусмотреть наказание за государственную измену или диверсию в условиях военного положения.

Об этом сообщается на сайте партии "Слуга народа".

"Никакой амнистии за диверсии и предательство Родины. Максимальная мера наказания – пожизненное заключение", – цитирует партийный ресурс члена Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского.

Санкции статей, в случае принятия законопроекта, будут предусматривать максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с обязательной конфискацией всего имущества.

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При этом амнистированными лица, осужденные за измену или диверсию, быть не могут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по обвинению в госизмене уже задержали мэра Купянска на Харьковщине. Его подозревают в сдаче города оккупантам.

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