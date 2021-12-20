Командующий ВМС Украины рассказал, что может сдержать Путина от новой агрессии

Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что Российской Федерации будет сложнее реализовать планы новой агрессии если в Украине будет больше оружия и технического ресурса. По его словам, цена решения президента РФ Владимира Путина об агрессии растет с каждым годом.

Неижпапа подчеркнул, что Вооруженные силы Украины в 2014 году и 2021-2022 – это кардинально разная сила. Об этом командующий ВМС рассказал в интервью "УНИАН".

По словам контр-адмирала, Украина должна быть готова к худшему сценарию и наращивать ударные возможности своих Вооруженных сил. В то же время военный отметил, что не знает, насколько это может сдержать Путина.

Также он подчеркнул, что благодаря новому вооружению ВМС имеют возможность наблюдать за обстановкой на море. В частности, Неижпапа рассказал, что Военно-морские силы применяют турецкий беспилотный комплекс Bayraktar.

Видео дня

"В июле текущего года мы получили беспилотный комплекс Bayraktar для ВМС. Его задача в первую очередь это исследование надводной обстановки, но она может использоваться не только на Черном и Азовском морях, но и на суше, вместе с комплексом Воздушных сил ВСУ. То есть мы уже имеем такой большой, далекий глаз, наблюдающий за обстановкой на море", – рассказал контр-адмирал.

Командующий ВМС подчеркнул, что Bayraktar также может применяться для уничтожения наводных целей.

"Он может использоваться, в том числе, по надводным целям. То есть и для предотвращения каких-то гибридных угроз, диверсионных групп, по движущимся на больших скоростях катерам… Комплекс может уничтожать все это своими авиационными бомбами", – отметил Неижпапа.

Напомним, ранее Неижпапа заявил, что в случае возможного открытого вторжения Российской Федерации в Украину потери россиян будут в разы больше, чем в 2014 году. Риск полномасштабной агрессии России существует уже 8 лет, и он остается.

Ранее глава российской делегации по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на переговорах в Вене заявил, что если НАТО заденет "болевые точки" России, последует военный ответ. Чтобы не допустить этого в РФ требуют от Североатлантического альянса предпринять конкретные политические действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские власти потребовали от США и НАТО гарантий, что Украина никогда не станет членом Альянса, а Вашингтон не создаст военные базы на территориях постсоветских стран и не будет разворачивать ядерное оружие за границей.

После этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отреагировал на российское предложение по переговорам о так называемых "гарантиях безопасности". Глава НАТО выступил против проведения конференции для обсуждения с РФ "раздела зон влияния".

Напомним, ранее в России заявили об опасной черте, к которой якобы приблизились отношения между Москвой и Североатлантическим альянсом. От него требуют соблюдения гарантий безопасности, а в случае отказа предупреждают о создании контругроз.