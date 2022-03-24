'Команда тигров' Белого дома разрабатывает секретные сценарии на случай нападения РФ на другие страны – New York Times

В США секретная группа экспертов по национальной безопасности под названием "Команда тигров" прорабатывает возможные сценарии реагирования на случай того, если Владимир Путин нападет не только на Украину, но и на другие страны. Кроме того, там обсуждают план действий, если президент РФ задействует химическое, биологическое или ядерное оружие.

Об этом пишет издание New York Times с ссылкой на три источника в Белом доме. Как отмечается, группа встречается трижды в неделю на секретных заседаниях. Также рассматривается сценарий того, что российские войска могут атаковать конвои, которые доставляют Украине оружие из стран-членов НАТО.

"Один из основных вопросов, над которым работает "Команда тигров" – это порог, который может побудить Альянс применить военную силу в Украине. Байден ясно дал понять, что он крайне не хочет этого делать, опасаясь, что прямая конфронтация с Россией может вывести конфликт из-под контроля. "Это Третья мировая война", – заметил он недавно", – пишет издание.

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Все эти вопросы будут обсуждаться на заседании НАТО в Брюсселе 24 марта. Это первое заседание Альянса после вторжения России в Украину, оно будет проходить "за закрытой дверью".

Журналисты напомнили, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 23 марта впервые заявил, что даже если россияне применят оружие массового уничтожения только на территории Украины, это может иметь "ужасные последствия" для людей в странах НАТО.

"Один из рассматриваемых вопросов заключается в том, будет ли это рассматриваться как "нападение" на НАТО в соответствии с ее уставом, которое может потребовать совместных военных действий", – сказано в материале.

Один из источников издания отметил, что любое использование Россией "малой" тактической ядерной бомбы, даже не направленной против члена НАТО, будет означать, что "все ограничители сняты" на то, что США и НАТО не будут вмешиваться в войну.

Как отметили журналисты, еще месяц назад такие сценарии казались теоретическими, но сегодня от Белого дома до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе пришло признание того, что Россия может применить самое мощное оружие в своем арсенале, чтобы "выбраться из военного тупика".

"Непосредственное беспокойство вызывает то, что Путин может сделать дальше, движимый желанием спасти неудачную военную операцию или восстановить свою репутацию силы, которой следует опасаться", – говорится в статье.

Источники издания считают, что шансы того, что Путин может применить ядерное оружие невелики, однако постоянное напоминание Россией того, что она применит его в ответ на все, что посчитает угрозой безопасности, привело Вашингтон в состояние повышенной готовности.

Как сообщал OBOZREVATEL, саммит НАТО пройдет в Брюсселе 24 марта, страны обсудят полномасштабное вторжение РФ в Украину. Также будет рассматриваться вопрос об отправлении миротворческой миссии Альянса в нашу страну.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите. Он присоединится по видеосвязи и как минимум выступит с обращением к международным партнерам.

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