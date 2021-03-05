Порошенко призвал власти действовать в интересах Украины

Пятый президент Петр Порошенко назвал внесение в список санкций США Игоря Коломойского и ближайших членов его семьи сильным и обоснованным решением Вашингтона, вызванным в значительной степени бездействием властей Украины.

Заявление политика об этом опубликовано на сайте партии "Европейская солидарность" 5 марта. По мнению лидера "ЕС", то, что Коломойский попадет под американские санкции, всегда было лишь вопросом времени.

"Следующий шаг – обвинительный акт американского правосудия против бывшего владельца ПриватБанка", – считает Порошенко.

Влияние Коломойского на внутреннее развитие Украины с 2019 года политик назвал опасным.

"Сейчас наступил момент истины для [Владимира] Зеленского: или продолжение защиты своего бизнес-партнера, как это он делал на протяжении своей каденции, или Украины?" – спросил народный депутат. Он добавил, что президент "должен найти в себе силы, чтобы откреститься от этого господина".

"Сделать это публично и без экивоков, вопреки своим теневым обязательствам. Зеленскому следует оставить в прошлом бизнес-пертнерство времен "Квартала 95", – заявил Порошенко.

Также он призвал украинские правоохранительные органы отреагировать на ситуацию.

"Несмотря на критическую оппозицию к власти, наша политическая сила будет поддерживать решения, которые освобождают Украину от таких масштабных коррупционеров", – подчеркнул лидер "ЕС".

Как сообщал OBOZREVATEL:

США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского по обвинению в коррупции. Кроме самого предпринимателя, под ограничения попали члены его семьи.

Международное детективное агентство Kroll выявило, что ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к нанесению финучреждению убытков минимум на 5,5 миллиардов долларов.