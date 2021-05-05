Колесников – о создании новой партии: она будет ориентирована на профессионализм и опыт

Вице-премьер Украины и министр инфраструктуры (2010-2012) Борис Колесников прокомментировал информацию, появившуюся в последнее время в украинских СМИ, относительно создания новой политической силы.

Он заявил, что действительно проводит встречи по этому вопросу.

"Поскольку в средствах массовой информации в последнее время было немало инсинуаций, хочу расставить все точки над "і" в данном вопросе. Я действительно провожу встречи и консультации по вопросу создания новой политической силы, ориентированной не на Восток или Запад Украины, а на профессионализм и опыт людей, объединяющихся в единую партию", – сказал Колесников.

Он подчеркнул, что цель новой партии – обеспечить социально ощутимый результат через сильную экономику, а ее съезд состоится в ближайшее время.

"А для этого необходимо собрать воедино успешных менеджеров, представителей реального сектора, медицины, образования, доказавших свою состоятельность и имеющих своё видение процессов выхода страны из кризиса и ее дальнейшего развития. Именно это должно стать главной отличительной чертой партии, съезд которой состоится в ближайшее время (свои коррективы вносит пандемия коронавируса, поэтому в выборе даты мы делаем поправку на противоэпидемические действия властей). Мы создадим партию профессионалов, и эта партия будет работать над достижением социально ощутимых результатов через развитие сильной экономики", – отметил политик, добавив, что программа партии будет реалистичной и понятной всем жителям Украины.

Комментируя обвинения партии в том, что это очередной российский политический проект, Колесников подчеркнул: "Относительно обвинений в "пророссийскости" партии: хочу напомнить, что я на протяжении двух с половиной лет нахожусь под санкциями Российской Федерации, как раз за свою проукраинскую позицию – в отличие от некоторых "патриотов" и "оппозиционеров".