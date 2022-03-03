Когда состоится третий раунд переговоров Украины и РФ о прекращении войны: названы сроки

Третий раунд украинско-российских мирных переговоров состоится не ранее понедельника, 7 марта. Об этом со ссылкой на собственные источники, сообщают российские СМИ.

После завершения второго раунда переговоров Украины и РФ о прекращении огня представители обеих делегаций уверили, что следующая встреча пройдет в "ближайшее время". В ходе второго раунда никаких результатов достигнуть не удалось.

"Только что закончились переговоры. Договорились продолжить переговоры уже в третьем раунде в максимально ближайшие сроки... К огромному сожалению мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали", - сообщил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Видео дня

В РФ, как сообщает российское агентство Интерфакс, также анонсировали продолжение переговорного процесса.

"Понадобится еще, наверное, от одного до нескольких раундов. Третий раунд пройдет в самое ближайшее время", - отметил представитель российской делегации, депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Россияне настаивают, чтобы третья встреча в рамках переговоров также проходила в Беларуси. И предполагают, что произойдет она не ранее начала следующей недели.

Ранее сообщалось, что Украина на переговорах с Россией выдвигает четкие требования: немедленное прекращение огня, вывод российских войск с территории Украины (по некоторым данным, речь идет, в том числе, и об оккупированном Крыме и ОРДЛО), а также создание гуманитарных коридоров для вывоза мирных жителей.

Требования России накануне переговоров сформулировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Россия требует забыть о возвращении оккупированного ею украинского полуострова, признания "Л/ДНР" в админграницах Донецкой и Луганской областей, отказа Украины от курса на вступление в НАТО, а также "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, второй раунд "мирных переговоров" прошел в Беларуси сегодня, 3 марта. Что известно о ходе переговоров на данный момент - мы собрали здесь.

Пока делегации в Беларуси говорили о том, как закончить войну – оккупанты продолжали бомбить украинские города и убивать украинских граждан.