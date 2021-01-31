Климкин: Путина начинает "сливать" его окружение

Президента России Владимира Путина "сливает" его же окружение с целью делегитимизации лидера страны.

Такую точку зрения выразил бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, информация о так называемом "дворце Путина" и другие "компроматы" появляются в СМИ "не просто так".

"То, что на самом деле делегитимизация лично Путина происходит – вы же это видите. То есть дворец, бесконечная информация о его личных отношениях не так просто появляются", – сказал экс-министр.

Он добавил, что определенные группы влияния "начинают сливать информацию": "Сманипулированы она или срежиссированы – мы не знаем, но пошло массовое влияние".

Кроме того, по мнению Климкина, нынешние протесты в России имеют два главных отличия от акций прошлых лет. Во-первых, они охватили всю страну, включая регионы, а во-вторых, в них активно участвует молодежь.

В частности, он сравнил митинги в поддержку арестованного российского оппозиционера Алексея Навального с так называемой Болотной площадью 2012 года, когда люди вышли на улицы в знак протеста против массовых фальсификаций на выборах в Госдуму России, на которых победила правящая партия "Единая Россия".

"Во-первых, тогда были Москва и Питер, ничего больше. Сейчас все пошло в регионы, начиная с Владивостока и заканчивая Краснодаром. Да, это не 100 тысяч на улицах, но тысячи в каждом городе", – объяснил Павел Климкин.

Также особенностью нынешних протестов является то, что в них участвует "очень много молодежи", настроения которой "достаточно эмоциональные, накрученные".

"Среди молодежи Путин падает", – подытожил экс-глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Климкин назвал главный геополитический страх президента России. По его словам, Путин боится, что США будут развивать новую модель мира с Китаем.