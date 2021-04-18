Климкин назвал 'тупой провокацией' России высылку украинского консула

Экс-глава МИД Павел Климкин назвал "тупой провокацией" задержание и высылку в Санкт-Петербурге (Россия) консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка.

В эфире "Украина 24" он рассказал, что российские спецслужбы постоянно следят за украинскими дипломатами.

"Что касается Питера – это вообще тупая провокация, самая тупая, какая только может быть. Представьте себе, там ФСБ дежурит круглосуточно за каждым нашим дипломатом. В этих условиях стать Джеймсом Бондом на самом деле очень сложно. Если да, то конечно респект, но тем не менее. Поэтому это тупая провокация, и не больше", – сказал дипломат.

Также Климкин добавил, что Россия в дальнейшем может продолжать свои провокации.

"И я думаю, что это еще не конец. Возможно, чтобы себе что-то в середине (страны – Ред.) представить, как в аптеке – для внутреннего потребления", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля в российском Санкт-Петербурге Федеральная служба безопасности задержала консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Также было решено выслать украинского дипломата из России.

Отметим, что из Украины будут высылать работника российского посольства в Киеве в ответ на решение РФ выслать украинского консула в Санкт-Петербурге.