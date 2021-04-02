Климкин назвал ситуацию на Донбассе "ползучей аннексией"

Развитие ситуации во временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей Украины свидетельствует о том, что Россия пытается реализовать сценарий "ползучей аннексии".

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" озвучил экс-министр иностранных дел Павел Климкин. Вместе с тем, он подчеркнул, что в последнее время страна-агрессор ускорила его воплощение в реальность.

"Что Путин сейчас делает на Донбассе? Скорость выдачи российских паспортов в разы (выше. – Ред.). Ранее ждали больше месяца. Сейчас собирают предприятие и говорят: "Быстро все получили российские паспорта". В Луганске в подъездах развешивают объявления: "Если ты украинский гражданин и не зарегистрирован на оккупированной территории, твой статус – иностранный гражданин", – отметил дипломат.

Климкин также добавил, что российские оккупанты начали привязывать выдачу паспортов к медицинским полисам.

Подытоживая, он выразил уверенность в том, что оккупированные территории востока Украины вскоре станут для террористов предметом торга.

"Это означает, что оккупированные территории они готовят и реально осуществляют ползучую аннексию. И потом будут торговаться: или наш вариант, или оно существует в мире без правил, или мы признаем их независимость. Путин готовится поднимать ставки военно – и на оккупированных территориях, и в диалоге с американцами", – поделился своими прогнозами Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, также бывший министр предположил, что стягивание российских войск к границам Украины может быть связано с выборами в нелегитимную Госдуму РФ, которые состоятся в сентябре 2021 года.