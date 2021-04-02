Клімкін назвав ситуацію на Донбасі "повзучою анексією"

Розвиток ситуації в тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей України свідчить про те, що Росія намагається реалізувати сценарій "повзучої анексії".

Таку думку в ефірі телеканалу "Україна 24" озвучив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. Водночас, він підкреслив, що останнім часом країна-агресор прискорила його втілення в реальність.

"Що Путін зараз робить на Донбасі? Швидкість видачі російських паспортів в рази (вища. – Ред.). Раніше чекали більше місяця. Зараз збирають підприємство і говорять: "Швидко всі отримали російські паспорти". У Луганську в під'їздах розвішують оголошення: "Якщо ти український громадянин і не зареєстрований на окупованій території, твій статус – іноземний громадянин", – зазначив дипломат.

Клімкін також додав, що російські окупанти почали прив'язувати видачу паспортів до медичних полісів.

Підсумовуючи, він висловив упевненість в тому, що окуповані території сходу України незабаром стануть для терористів предметом торгу.

"Це означає, що окуповані території вони готують і реально здійснюють повзучу анексію. І потім будуть торгуватися: або наш варіант, або воно існує в світі без правил, або ми визнаємо їх незалежність. Путін готується піднімати ставки військово – і на окупованих територіях, і в діалозі з американцями", – поділився своїми прогнозами Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також колишній міністр припустив, що стягування російських військ до кордонів України може бути пов'язане з виборами в нелегітимну Держдуму РФ, які відбудуться у вересні 2021 року.