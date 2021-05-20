Кличко рассказал, действительно ли 'обивает пороги' Офиса президента

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, чтобы без назначенных встреч не приходит в Офис президента. Он отметил, что не встречался с Владимиром Зеленским уже полгода.

Так глава столицы прокомментировал журналистам слова президента на пресс-конференции 20 мая о том, что Кличко якобы приходит к ОП и пытается встретиться с ним, передает пресс-служба мэра.

"Я – человек воспитанный. Я не хожу кого-то ожидать. Может, меня с кем-то перепутали? Потому что мне есть чем заниматься. Перед тем, как прийти, даже к друзьям, я всегда позвоню и спрошу, когда им удобно встретиться. Тем более, не в моих правилах ходить обивать пороги кабинетов", – сказал Кличко.

Он подтвердил, что, как мэр столицы и глава Ассоциации городов Украины звонил в приемную, писал президенту – для встречи по рабочим вопросам.

"А вопросов у нас немало – и по газу, тарифам, неотложным вопросам столицы, вопросам местного самоуправления – всех членов АГУ. Встреча так и не состоялась", – отметил Виталий Кличко.

Также мэр столицы отметил, что его удивили обвинения, мол, "не надо воровать из бюджета".

"Я уже комментировал эти срежиссированные обыски и массовые облавы, происходящие в последнее время. Это – манипуляции и дискредитация городской власти! Когда ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, – о финансовых нарушениях, которые обнаружили мы сами. Документы за несколько лет. Так что до этого делали с ними правоохранители?" – сказал Кличко.

Он предположил, что президенту могли предоставить "искаженную информацию".