Кива записал обращение к белоруссам и заявил, что Украина потеряла независимость. Видео

Народный депутат от "Оппозиционной партии – За жизнь" Илья Кива обратился к белоруссам, поздравив их с Днем независимости, который отмечается в стране 2 июля.

Также во время своего обращения, нардеп сказал, что Украине потеряла независимость. Видео опубликовано в Telegram-канале политика. Свое поздравление он записал на фоне флага Беларуси.

"Дорогой наш белорусский братский народ! Хочу поздравить вас с великим государственным праздником – Днем независимости! Той независимости, которой вам совсем недавно пришлось защищать и отстаивать. Той независимости, которую, к сожалению, потеряла моя страна", – говорил он.

Видео дня

По его словам, белоруссы для него являются примером "борьбы и противостояния за свое настоящее, будущее и историческое прошлое".

"Придет то время, когда украинцы, белоруссы и русские объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу", – сказал Кива.

Как сообщал OBOZREVATEL, Илья Кива устроил "перформанс" в центре Киева с сожжением сувенирной форменной фуражки. Он заявил, что Украина якобы – "колыбель фашизма" в Европе.