Кива устроил сожжение в центре Киева: будем, как б**дей палить. Видео

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива устроил "перформанс" в центре Киева с сожжением сувенирной форменной фуражки, которая продавалась на Андреевском спуске. Он заявил, что Украина якобы – "колыбель фашизма" в Европе.

Свою выходку политик документировал – кто-то помогал ему и снимал "расправу" на камеру. Кроме того, в видео член ОПЗЖ обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ролик появился на Telegram-канале Кивы (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Владимир Александрович, скажите: у нас точно не фашистская Германия 30-х годов?" – спросил народный депутат. Он пожаловался, что в центре столицы "свободно продается фашистская символика".

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Далее он бросил фуражку на тротуар, полил какой-то жидкостью из бутылки и прямо там поджег, правда – не с первого раза.

Людям, которые шли по улице, пришлось обходить место "перформанса".

Кива сделал еще одно неоднозначное заявление – сказал, что "так будет с каждым", кто пропагандирует нацизм.

"Они пришли нас убивать, а мы их будем как б**дей палить", – матерился парламентарий. Свою акцию он назвал протестом.

Он также в очередной раз пожаловался, что ему грозит уголовная ответственность за систематическое появление на публике в папахе советского образца.

Так, в марте народный депутат записал видео, на котором он был в шапке-ушанке с советской символикой. Также он раскритиковал декоммунизацию в Украине и обматерил тех, кто с ним не согласен. А зимой 2020 года в этой же шапке требовал его арестовать.

Осторожно, нецензурная лексика!

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кива записал ролик с поздравлением ко Дню молодежи, вновь надев шапку-ушанку с изображением коммунистической символики.