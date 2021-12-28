Кива в эфире российского ТВ заявил, что Украина должна войти в 'славянский союз' с РФ. Видео

Народный депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива снова оскандалился пророссийским заявлением. На этот раз он заявил, что Украина якобы должна быть частью единого союзного государства с Российской Федерацией.

По словам Кивы, "Россия через восемь лет пришла забрать принадлежащее ей". Об этом он заявил в эфире российского пропагандистского политического ток-шоу на телеканале "Россия 1".

"Сегодня, спустя 10 лет, Россия начала диктовать условия и заявлять о своих правах. О правах на ту территорию, которая, я считаю, должна находиться в одном союзе. Нашем славянском союзе. Это замечательная политическая игра, которая заслуживает уважения... Восемь лет назад вы отдали Украину, но забрали Крым, а через восемь лет вы пришли за всем", — сказал депутат.

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В то же время, одна из главных пропагандисток Кремля Ольга Скабеева попыталась остановить его, намекнув, чтоб он был более осторожным в высказываниях. Но Кива продолжил транслировать нарративы российской пропаганды.

Он заявил, что "славянские народы" якобы должны объединиться и противостоять Западу, а Украина на сегодняшний день якобы "колонизирована".

"И сегодня действия Украины это только действия колонизаторов, использующих ее в качестве затравки, как расходного материала, как ресурса. И сегодня Россия может сыграть ключевую роль в будущем моей страны", — резюмировал Кива.

Стоит отметить, что слова нардепа могут трактоваться Службой безопасности Украины, как действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (ст. 109 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в октябре Илья Кива оказался на грани исключения из ОПЗЖ. Он регулярно попадает в громкие скандалы, в частности, из-за своей пророссийской позиции.

В июле Кива выразил сожаление, что зимой 2014 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович не "раздавил" Майдан танками и БТРами. При этом он отметил, что сам принимал в нем участие "одураченный евроинтеграцией".

По словам нардепа, Януковичу не хватило духу "давить тех, кто скакал как идиоты" во время Революции Достоинства.

"Жертв, конечно, было бы больше, зато страну спасли бы от войны, колонизации и раздробления", – считает он.

Кроме того, в начале октября Кива подлил воды на пропагандистскую мельницу Кремля, раскритиковав Украину за европейский курс и спел дифирамбы стране-агрессору России. По его убеждению, Украина на пути к евроинтеграции потеряла государственность.

Депутат считает, что Россия проводит правильную внешнюю политику, которая достойна восхищения. Ведь Кремль выстроил отношения с Европой таким образом, что сегодня он диктует ей свои условия.

7 октября Кива записал видеопоздравление с днем рождения президента России Владимира Путина. Он пожелал хозяину Кремля "здоровья, сил и Божьего благословления".

По словам нардепа, Путин тот человек, который вернул своей стране "былое величие и уважение во всем мире".

"Вы тот человек, который пишет новую историю славянского мира и единства. Вы защищаете мораль и веру. Вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя", – добавил он.

А 15 октября Кива отметил 62-ю годовщину гибели Степана Бандеры салютом и стрельбой.