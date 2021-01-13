Кива приехал в Лубны после взрыва и угодил в скандал за пиар на тарифах. Видео

Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива со скандалом приехал в Лубны Полтавской области, где произошел взрыв на газопроводе.

В городе политик открывал якобы штаб по координации тарифных протестов, говорится в эфире местного телевидения. Однако на месте между Кивой и местными протестующими произошла перепалка. Его обвинили в пиаре и раскритиковали действия.

По словам нардепа, он прибыл в Лубны якобы по приглашению своих коллег по ОПЗЖ, чтобы открыть "офис для координации протестов". Однако люди на встрече заявили, что их протесты не являются политическими, а они лишь требуют от власти снижение тарифов.

"Почему вы приехали пиариться? Прежде чем приехать нужно было с нами поговорить… А вы тут пиарите свою партию", – сказал Киве мужчина, который назвался представителем инициативной группы граждан Лубнов.

В ответ Кива сказал, что он "гражданин Украины и имеет право" и уточнил, что в этом штабе в первую очередь будет народ, который будет определять свои действия в борьбе с тарифами.

Напомним, что в Полтавской области 9 января произошел мощный взрыв, по предварительным данным, в результате разгерметизации магистрального газопровода. 10 января было возобновлено газоснабжение всех 17 населенных пунктов Полтавщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине снова прошли протесты из-за повышения тарифов на поставку и потребление газа.