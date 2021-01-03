Кива опять надел ушанку со звездой и послал всех н***й. Видео

Народный депутат от "Оппозиционного блока – За жизнь" Илья Кива в очередной раз поделился видео, на котором появился в шапке с советской символикой.

Кроме того, он нецензурно выразился и послал всех н***й из-за декоммунизации. Соответствующий ролик нардеп опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Так, Кива показал себя во время боксерской тренировки в солдатской зимней шапке-ушанке времен СССР. На головном уборе изображена советская звезда с серпом и молотом.

"Мама, я на тренировке, с тренером и в шапке. И пошли они н***й со своей декоммунизацией", – сказал политик.

Илья Кива в шапке с советской символикой Скриншот

Отметим, что согласно Закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", принятом в 2015 году, нарушителям грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илья Кива опубликовал фото, где он примерил шапку с советской символикой. В подписи к снимку политик призвал арестовать его.