Ківа знову надів вушанку із зіркою і послав всіх н***й. Відео

Народний депутат від "Опозиційного блоку – За життя" Ілля Ківа вкотре поділився відео, на якому з'явився в шапці з радянською символікою.

Крім того, він нецензурно висловився і послав всіх н***й через декомунізацію. Відповідний ролик нардеп опублікував на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Так, Ківа показав себе під час боксерського тренування в солдатській зимовій шапці-вушанці часів СРСР. На головному уборі зображена радянська зірка з серпом і молотом.

"Мама, я на тренуванні, з тренером і в шапці. І пішли вони н***й зі своєю декомунізацією", – сказав політик.

Ілля Ківа в шапці з радянською символікою Скриншот

Відзначимо, що відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки", ухваленого в 2015 році, порушникам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ілля Ківа опублікував фото, де він приміряв шапку з радянською символікою. У підписі до знімка політик закликав заарештувати його.