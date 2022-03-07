Киреев не был членом делегации на переговорах с Россией: в ОП прояснили ситуацию

Гибель сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Дениса Киреева, имевшего отношение к украинской делегации на мирных переговорах Украины и России не связана с переговорным процессом.

Об этом в интервью российской журналистке Юлии Латыниной сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"В самой делегации все ровно. Все члены делегации на месте. Денис Борисович Кирее в был консультантом по ряду вопросов, касающихся настроений в РФ, он не был членом делегации. И перестрелка, о которой вы говорите, не имеет отношения к этой делегации. Это было вне переговорного процесса", - заявил Подоляк, отвечая на вопрос журналистки.

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По словам Подоляка, сам Киреев говорил, что параллельно с консультированием украинской группы переговорщиков работает над спецзаданием по основному направлению деятельности.

"Это не связано с переговорным процессом. Его застрелили не во время переговоров, не по дороге на них и не во время возвращения после переговоров. Он работал по спецоперациям в ГУР МОУ - и они подтвердили, что Киреев был убит при исполнении обязанностей сотрудника ГУР. Киреев не был шпионом России в переговорной группе", - подчеркнул советник главы ОП.

Он сообщил, что сейчас по факту гибели Киреева проводится расследование. После его завершения, если результаты можно будет обнародовать - в ОП обещают рассказать, кто, почему и за что убил сотрудника ГУР МО.

Также Подоляк пообещал, что правоохранительные органы вплотную займутся теми, кто запустил информацию о том, что Киреев якобы был застрелен сотрудниками СБУ, задерживавшими его по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

"Все, что касается сообщений, что якобы его пристрелил кто-то из другой спецслужбы — это все было распространено оставшимися единичными субъектами... Мы с ними потом будем, конечно же, проводить следственные действия — с теми, кто распространил эту информацию. Потому что она одновременно вышла на сотне телеграм-каналов российской направленности. И вот несколько субъектов наших, которые традиционно поддерживали российскую направленность, забрасывали всякие конспирологические версии — это поддержали. Мы, наверное, с этими ребятами тоже в следственном формате поработаем потом. Откуда они взяли и почему они поддержали какую-то странную версию Российской Федерации по поводу господина Киреева", - подчеркнул Подоляк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: 5 марта стало известно о том, что был убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев.

В тот же день появилась информация, что Киреев якобы был застрелен сотрудниками СБУ при задержании. При этом в ГУР МО имя Киреева назвали среди трех имен разведчиков, погибших, защищая Украину от российского вторжения.

Первоисточником информации о причастности СБУ к гибели Киреева часть СМИ называли народного депутата Александра Дубинского.