Кира Рудык: то, в чем власть обвиняет международных партнеров – это перекладывание с больной головы на здоровую

Обвинение украинскими властями международных партнеров в "сеянии паники" относительно риска российского вторжения является "перекладыванием с больной головы на здоровую". Ряд неудач в политике государства сегодня можно объяснить не злым умыслом, а обычной бестолковостью или некомпетентностью.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказала глава партии "Голос" Кира Рудык. Она назвала ряд вопросов, ответы на которые сегодня непонятны и волнующи.

"Почему не укрепили границу, хотя все было для этого? Реально все выступали за выделение необходимых средств, чтобы на границе с Беларусью хотя бы сетку-рабицу начали раскатывать. Почему не выделили деньги на терроборону? Почему не профинансировали дополнительно армию? Почему, наконец, президент позволяет себе обвинять западных партнеров в "сеянии паники"? – отметила Рудык.

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Также политик возмутилась тем фактом, что "мы сначала требовали у мира, чтобы мир признал, что Путин – это убийца, что он самый худший диктатор современности, а когда мир это признал и говорит – мы такие: нет, у нас теперь бонды подешевели, поэтому прекратите…"

Лидер "Голоса" выразила уверенность, что экономическая ситуация в Украине действительно связана с эмоциональным состоянием украинцев и инвесторов. Она подчеркнула, что "худшее, что произошло с инвестклиматом в Украине – это заявление президента о подготовке переворота на 1 декабря. Больше сложно было навредить".

Рудык подчеркнула, что после того, как Зеленский сделал соответствующее заявление, многие инвесторы не зашли в Украину или вышли из нее. Она уверена, что вся ситуация, сложившаяся сегодня на рынках ценных бумаг и обмена валют, является результатом недоверия к украинским властям. А между тем вопрос с "государственным переворотом" так и остался "висеть в воздухе", не получив никаких объяснений и официальных заявлений.

Причем, по словам Рудык, западные политики и дипломаты отмечают, что надлежащая коммуникация и честная позиция всех ветвей власти могли бы снизить напряжение в обществе.

Другими важными вызовами, которые сегодня стоят перед Украиной, политик назвала экономику, пандемию, энергетическую угрозу и истощенный налогами и кризисом бизнес.

"Количество людей, страдающих коронавирусом, растет в геометрической прогрессии. Власть продолжает действовать по принципу: как-то оно будет, может, и в этот раз пронесет", – отметила лидер "Голоса".

В то же время она подчеркнула, что проблема не исчезнет сама по себе, и от этого страдает экономика.

"Еще один вызов – энергетическая независимость. Мы с точки зрения государственности сейчас уже махнули рукой, мол, хочет премьер сейчас дозакупать газ – пусть уже докупает", – подчеркнула Рудык и добавила, что "когда единственная наша надежда на то, чтобы пройти отопительный сезон – это то, что придет весна – это провал".

Также Рудык акцентировала на вызовах, стоящих перед украинскими предпринимателями.

"Малому и среднему бизнесу сейчас уже невмоготу платить налоги, которые они платили все это время. На них рухнула тяжесть необходимости платить по повышенным ценам за газ", – отметила она.

Кроме того, политик напомнила, что владельцы бизнеса тоже болеют, вынуждены устраивать дистанционную работу, закрываться на локдауны, не имеют возможности кредитоваться и страдают от ряда других проблем.

"Сложно в стране, в которой то "государственный переворот", то угроза внешнего вторжения – где-то получить дополнительные заимствования. И это огромная проблема", – подчеркнула лидер партии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рудык сообщила, что ее вызвали на допрос в ГБР по поводу деятельности партии "Голос" в начале 2020 г. Это дело было открыто в конце 2021 года по информации "из открытых источников".