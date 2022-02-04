Кира Рудык: когда приходит ГБР, ты точно знаешь, от кого это 'привет'

Украина в условиях риска российской агрессии должна действовать решительно, консолидировав все силы. В то же время власти обвиняют западных партнеров в нагнетании паники, игнорируют потребности армии, экономические проблемы и развертывают активную борьбу с политическими оппонентами.

Изнуренному кризисом и локдаунами бизнесу нужна реальная поддержка со стороны государства, а простые украинцы должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказала глава партии "Голос" Кира Рудык, которую 3 февраля вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Политик считает такие действия властей преследованиями через "оппозиционную риторику" и призывает к единству в непростые времена.

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– Сегодня украинцы живут в постоянном ожидании российского вторжения. На наших границах враг собрал серьезные силы. Западные партнеры Украины делают тревожные заявления, отмечают, что риск вторжения очень высок. Вместе с тем, украинские власти отрицают, мол, ситуация не настолько угрожающая, как она видится на Западе. Что вы думаете о том, насколько серьезна в реальности ситуация?

– Ситуация совершенно точно серьезнее, чем она была полгода или три месяца назад. Информация, которую мы получаем с фронта, действительно вызывает беспокойство. Скопление русских войск – это реальность, и ее невозможно игнорировать.

Мы знаем, что на наших границах сейчас около 100-125 тысяч российских военных. Этого явно мало для полномасштабного наступления. А вот для провокаций и определенных агрессивных шагов – предостаточно.

И в этом контексте меня очень беспокоят наши северные и южные границы, гораздо менее укрепленные, чем на востоке. На севере за укрепление границы нужно было браться полтора года назад, когда еще не у всех было полное осознание того, что Лукашенко – это бешеный диктатор.

Но когда министр внутренних дел Денис Монастырский, в сферу компетенций которого входит, в частности, и пограничная служба, в декабре попросил выделить 17 миллиардов гривен на укрепление границы с севера. – Совет выделил ему меньше миллиарда. Меньше, чем было выделено на президентскую авиакомпанию. Для меня это стало красным флажком, которых в вопросе противодействия государства угрозе внешней агрессии немало.

Тревожная ситуация и на наших южных границах. У власти нет ответов на вопрос, как нам вообще защищаться от потенциальной угрозы с моря.

– Последнее время мы слышим не только обеспокоенность со стороны западных партнеров, но и реальную и достаточно ощутимую помощь, в частности, и вооружение. Достаточно ли эта помощь, по вашему мнению?

– Наши международные партнеры дают нам оружие ближнего боя и обещают передать оружие сдерживания, которое нам нужно больше всего. Ну и вертолеты Ми-8 нам сейчас критически необходимы.

Достаточно ли международной помощи? Ее больше, чем можно было ожидать, учитывая, как власть выполняет обещания, данные нашим партнерам. Плюс – мы должны сами что-то делать. Укреплять границы, закупать оружие в конце концов.

Поэтому я очень скептически отношусь к заявлениям властей, что, мол, Запад нам мало помогает. И тем более – к обвинениям, что все международные партнеры нагнетают ситуацию. Потому что первый вопрос, который возникает – и на который должны ответить власти – а вы что делаете? Здесь, как правило, отвечают либо лозунгами, либо молчанием.

Но – какая паника? Я в воскресенье встречалась с руководителями терробороны по Киеву. Они бодры, хорошо держатся, понимают, что и как делать. Чтобы были деньги, ресурсы – а организоваться украинцы всегда хорошо умели. Так вот, ребята говорят: президент, мол, все время вспоминает о панике. Какая паника? Паника – это когда в магазинах с полок исчезает соль и хлеб. У нас в магазинах всего полно. Единственное, чего сейчас в Киеве днем с огнем не отыскать – это патроны. Их нет, это верно. Но это не о панике, это о том, что мы готовимся – и делаем это хорошо.

На самом деле, паники нет. Есть тревожные настроения в обществе. Но разве в этом виноваты западные партнеры, а не президент, месяц вообще молчавший, не говорил ни слова, а потом вышел – и за три дня сказал больше, чем любой человек вообще способен переварить. Сначала – о шашлыках. Затем – что россияне оккупируют Харьков. Потом – снова о шашлыках… В менеджменте действительно есть такой прием, когда плохие новости чередуются с хорошими. Но сегодня – не время и не место, чтобы президент Украины делал такие эксперименты со своей страной. Потому что действительно большое количество людей, у которых тревога зашкаливает, как раз из-за такой коммуникации.

И если бы каждый день, или хотя бы раз в несколько дней глава государства выходил к людям с четкой и главное – честной коммуникацией, если бы то же самое говорили министры и другие чиновники – то и настроения в обществе были бы совсем другими. Тогда бы мы относились к ситуации так, как научились относиться к своей ситуации в Израиле. Вы там не увидите ни паники, ни истерик, когда появляется информация о новой атаке, новом обострении со стороны Палестины. Для израильтян это не новость. Они давно знают, что у них под боком Палестина, что они живут в условиях периодически происходящих обострений.

Так же мы знаем, что у нас уже 8 лет идет война с Россией. То, что Россия хочет нас уничтожить – для нас не новость. Проблема состоит только в том, как внутри с точки зрения менеджмента справляется власть. А справляется она очень плохо.

Это, кстати, второй вопрос, который нам постоянно задают наши международные партнеры: готовы ли вы отбросить политику, раздоры – и объединиться ради страны?

– Вы готовы?

– Конечно, готовы! Но через два с половиной года президент ни разу не встретился с главами фракций. Не было ни одного заседания, куда бы он пришел – и сказал: друзья, есть такая ситуация, вот с этим у нас хорошо, а здесь – все плохо. Ни разу, когда он сказал: давайте хотя бы говорить одно, чтобы избежать противоречивых заявлений и не провоцировать тем рост напряжения в обществе. Мы можем это сделать? Можем. Но не делаем. Зато у нас уйма "дыр", которые власть сама закрыть не способна – и не дает никому другому это сделать. Мол, они сами способны со всем справиться. А это не так.

Вот пример снова. Верховная Рада идет на карантин. Депутаты разъедутся по регионам. И представим себе, что в пятницу, условно говоря, нужно собрать парламент. Есть ли вообще план, как оперативно собрать депутатов в случае кризиса?

– И как – есть такой план?

– Я в понедельник задала этот вопрос руководству Верховной Рады. Плана пока нет. То есть всех распускают карантином поболеть. А дальше? Что делать дальше? Верховная Рада – это тот орган, который принимает решение. Я понимаю, что они, возможно, хотели бы, чтобы все решения в таких ситуациях принимал СНБО, потому что это контролируемый орган. Но так не будет! Мы живем в парламентско-президентском государстве. Существует парламент. И все критические решения должен он принимать.

– Тем более что выделять деньги на тероборону ту же, например – СНБО совсем не свойственная функция, она просто не может этого делать.

– Не может. И слава богу, что пока не может.

– К какому варианту склоняетесь?

– Я уже столько раз видела несостоятельность власти, что все больше склоняюсь к мысли: не нужно объяснять злым умыслом то, что можно объяснить нелепостью или некомпетентностью. И это меня очень волнует. Эти реперные точки условны. Почему не укрепили границу, хотя все было для этого? Реально все выступали за выделение необходимых средств, чтобы на границе с Беларусью хотя бы сетку-рабицу начали раскатывать. Почему не выделили деньги на терробороны? Почему не профинансировали дополнительно армию? Почему, в конце концов, президент позволяет обвинять западных партнеров в "сеянии паники"?

Мы сначала требовали у мира, чтобы мир признал, что Путин – это убийца, что он худший диктатор современности, а когда мир это признал и говорит – мы такие: нет, у нас теперь бонды подешевели, так что прекратите…

Экономическая ситуация в Украине действительно связана с эмоциональным состоянием украинцев, инвесторов, с тем, как вообще коммуникирует о ситуации власть. Это верно. Но я убеждена – и буду отстаивать мнение, что самое плохое, что произошло с инвестклиматом в Украине – это заявление президента о подготовке переворота на 1 декабря. Более сложно было навредить. Это заявление не было опровергнуто. Она все еще висит в воздухе.

Когда Зеленский об этом сказал – за несколько дней до начала зимы, – огромное количество представителей крупных ИТ-компаний мне звонили по телефону и им приходилось объяснять, что происходило. Очень многие компании из-за этого заявления так и не зашли или вышли из Украины. и то, что сейчас происходит и на рынке ценных бумаг, и на рынке обмена валют – это результат не заявлений международных партнеров, а уже накопленного недоверия, возникшего и укрепившегося не сегодня и не вчера. Война у нас началась не сегодня и не вчера. И то, в чем сейчас обвиняют власти наших международных партнеров – это переложение с больной головы на здоровую.

– А они, кстати, как реагируют? Вы общаетесь с дипломатами, с западными политиками – что они говорят об этих обвинениях?

– Они крайне дипломатичны в своих оценках. И говорят преимущественно о том, что наверняка взвешенная и честная позиция всех ветвей власти своевременная коммуникация могли бы снизить напряжение в обществе.

– Кроме угрозы вторжения, какие еще главные вызовы стоят сейчас перед Украиной?

– Прежде всего, – экономика. Мы сейчас настолько погрузились в эмоциональный аспект, что практически отвлеклись от происходящего на самом деле в стране. Количество людей, болеющих коронавирусом, растет в геометрической прогрессии. Власть продолжает действовать по принципу: как-то оно будет, может быть, и на этот раз пронесет.

Но если делать вид, что проблемы нет, – она от этого не исчезает. Да, сейчас несколько проще в том смысле, что новый штамм легче переносится. Но он есть. И от этого страдает экономика тоже. На локдаун нам все равно так или иначе придется идти. Уже сегодня три региона в красной зоне снова – и будет больше.

Еще один вызов – энергетическая независимость. Мы с точки зрения государственности сейчас уже махнули рукой, мол, хочет премьер сейчас дозакупать газ – пусть уже докупает. Мы же концентрируемся на том, чтобы противостоять главной угрозе. Но когда единственная наша надежда на то, чтобы пройти отопительный сезон – это то, что придет весна – это провал.

Еще один вызов, касающийся поддержки истощенного кризисом и локдаунами бизнеса со стороны государства. Малому и среднему бизнесу сейчас уже не в силах платить налоги, которые они платили все это время. На них рухнула тяжесть необходимости платить по повышенным ценам за газ. Они уже закрывались на все возможные локдауны – и, скорее всего, пойдут на локдауны еще. Они, как и остальные украинцы, так же, в конце концов, болеют – и должны организовывать как-то работу удаленно. Вдобавок ко всему, они сейчас страдают от невозможности кредитоваться. Это почти невозможно сейчас. Сложно стране, в которой "государственный переворот", то угроза внешнего вторжения – где-то получить дополнительные заимствования. И это огромная проблема.

Как в подобных кризисных условиях поступают другие страны? Они снижают налоги. Наша же власть говорит: сейчас у людей стало гораздо меньше денег. Мы отвечаем: да, у людей стало меньше денег, и вы знали, что так будет. Что делает дальше власть? Она начинает думать, что может сделать – и придумывает раздать продуктовые карты (что там было?) и включить станок, чтобы никто, как говорится, не пошел обиженным! А на самом деле, надо действовать иначе. Есть такой инструмент, как снижение налогов.

Мы с Голосом посмотрели на опыт европейских стран, на опыт США – и увидели, как они снижают налоги. Считаем нужным сделать это и в Украине. В частности, пересмотреть ставку налога с доходов физических лиц. Сейчас у нас НДФЛ 34%. Мы предлагаем в течение следующих 5 лет снизить до 20%.

– Но это будет означать, что бюджет недополучит немалые средства. Как их компенсировать?

– Мы считаем, что денег, которые поступали в государственный бюджет, достаточно, чтобы компенсировать эту разницу. Незадолго до конца года упали дополнительные 120 млрд грн – как думаете, куда их направили? Рада сразу же их перебросила на "Большую стройку". На следующий же день – чтобы "не убежали", как говорится.

Деньги у нас в государстве есть. Но выделяются они туда, где их легче всего "приватизировать". Но на самом деле, мы можем себе как государство позволить снизить налоги – даже сейчас, в период кризиса. И люди, которые эти налоги платят, будут иметь больше денег в кармане.

Всё очень просто. Это то, что поддерживают сейчас все бизнес ассоциации независимо от принадлежности, это поддерживают представители малого и среднего бизнеса. Мы со всеми это проговаривали. Упрощение налогообложения – это то, что может нам помочь выйти из клинча и вернуть ситуацию в нормальное состояние.

– Что бы вы хотели услышать от президента? Что должен сказать настоящий Верховный главнокомандующий, чтобы и паники в обществе не было, и украинцы понимали всю серьезность ситуации, и потерять поддержку Запада Украина не рисковала?

– Он должен начать с благодарности западным партнерам. И призвать их действовать единым фронтом, быть одним голосом, чтобы было видно, что мы настоящие союзники. Это хороший месседж. Это то, что мы постоянно говорим к западным партнерам.

Он должен признать, что ситуация сложная. Но Украина в этой ситуации делает то, то и другое. Ибо действие – это то, что больше всего успокаивает. Та же территориальная оборона – это не только о противостоянии врагу в случае вторжения. Это еще и подобная сублимация тревоги. Ты не паникуешь в субботу и воскресенье, а при температуре -3 бегаешь, тренируешься. Действие не оставляет места для тревоги.

Президент должен рассказать людям, что вот мы получили это оружие, мы его перевезли, оно уже установлено. Вот сколько у нас есть резервистов – посмотрите видео, как они тренируются. Вот мы собрали Верховную Раду и выделили 50 миллиардов на армию, на дополнительное оборудование для разведки.

А вот нам привезли столько "Джавелинов", передали столько вот таких ракет – посмотрите. Это ведь не государственная тайна. Все отлично знают, что нам союзники привозят. Так почему это не показывать? Почему не говорить о реальных действиях, а не о пустых заверениях?

Мне в день в соцсетях приходят сотни вопросов. Мне звонят по телефону десятки знакомых, которые говорят: ну ты же точно знаешь, что происходит! Что там? Будет что-нибудь? И я им рассказываю, что хотела бы, чтобы президент рассказывал всем. Что у нас есть армия, люди, работа которых – нас защищать. И они нас защитят в любом случае.

– Они все эти годы доказывали, что способны это делать.

– Да. Они это могут. Они делали это до Зеленского – и будут делать после него. Я в нашу армию беспрекословно верю, с 2014 года перечисляю деньги как волонтер – и уверена, что со своей стороны они сделают все. Это первое: у нас сильная армия.

Второе: у нас есть сильные союзники. Они дают нам деньги, они дают нам оружие. Точно никто нам не говорит, что в случае чего нас оставят наедине с врагом. И наши союзники вместе с нашей армией – это наш ответ кризису.

– А что отвечаете на вопрос "Будет ли что-нибудь?"

– Что мы не знаем, что в уме у Путина. Никто на самом деле не знает. Потому никто вам точно не сможет сказать, что там будет дальше. Но мы можем точно сказать, что мы подготовлены.

Сейчас – пора для Верховного главнокомандующего сделать то, что он должен делать. И это было бы гораздо легче делать, если бы были объединены усилия. Если бы оппозиция не говорила о том, что власти не доделали, а взяли на себя коммуникацию или, скажем, организацию инфраструктуры для терробороны – и занимались этим участком работы.

Но проблем в том, что власти предпочитают делать все сами. Что-то там даже делает. Но удается ему не очень. А всех остальных она не допускает, чтобы мы могли помочь.

– Хорошо, с властями объединяться пока не очень получается. А на уровне разных оппозиционных политсил удается объединяться?

– Когда мы обсуждали законопроект о выделении денег армии – здесь оппозиционные силы работали очень активно и скоординированно. Противоречия там были чисто технические: из каких программ быстро перевести в армию. Принципиально же мы добились полного понимания. Голос, Европейская Солидарность, Родина – партийные флаги здесь не играли никакой роли. На одних с нами позициях стоят и часть депутатов "Слуги народа". Мы знаем, что там есть адекватные люди. Монобольшинство уже далеко не так монолитно. И то, что парламент сейчас идет на карантин, тем, что люди болеют, обусловлено частично. Основная причина – в том, что они не могут сейчас собрать голоса ни за что. Мы уже давно говорили, что монобольшинства больше нет. 226 голосов они сейчас подбирают депутатскими группами. А сейчас, когда часть депутатов действительно болеет, часть не вернулась из округов или из отпусков – у них просто нет голосов.

Простите, они за пчел не проголосовали. Хотя все были в зале. Реально очень хороший закон о защите пчел и пчеловодства – провалили. Если Верховная Рада не способна проголосовать даже за защиту пчел – то у нее большие проблемы.

– Мне кажется, не больше, чем у страны, в которой главный законодательный орган в такой критической ситуации не может собраться.

– В европейских странах и США парламенты собираются поговорить об Украине. А в украинском парламенте монобольшинство таково: нет, нет. Это действительно ужасно. Это – политический кризис. Мы сейчас пытаемся закрыть глаза, ее не замечать – но она уже есть в середине парламента. И в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Поэтому остается надеяться, что когда мы вернемся в сессионный зал 15 февраля, – не станет хотя бы хуже. Но тогда перед страной встанет другой вопрос: а как всем этим людям управлять страной дальше?

– Вы вскользь упомянули об энергетическом кризисе. Хотелось бы немного подробнее – каким вы видите ее решение? Как вообще Украина может добиться энергетической независимости? И, что важно – имеют должностные лица, которые не обеспечили закупку того же газа вовремя, понести ответственность какую-нибудь?

– Конечно, они должны отвечать. Но это часть власти, где, как говорит один мой коллега, ворон вороновые глаз не выклюет. Ответственность должна быть. Мы будем еще вносить законопроект о стратегических запасах газа, предусматривающий, что определенное количество газа и угля в Украине должно быть не на 1 октября, как они привыкли, а на 1 мая. И тогда у нас не будет истории, когда каждый отопительный сезон – это какой-то огромный сюрприз.

Проблема в том, что сейчас довели уже до такой ситуации, выйти из которой без потерь будет очень тяжело. Мы уже многое теряем. В частности, и в денежном выражении. Но если говорить о том, как системно из этого исходить – нужно привлекать других специалистов. А с теми, которые сейчас – нужно прощаться. Способна ли на это власть? Не знаю. Скорее всего, нет.

– Вы имеете в виду чиновников?

– Не только чиновников.

– А кого?

– Министр энергетики, что делает? Не знаете? Никто не знает. Вопросов больше, чем ответов. Причем вопрос есть ко всему правительству. Почему мы надеемся, что люди, которые довели до этой ситуации – завтра утром проснутся и станут абсолютно какими-то супергероями, которые выведут нас из этой ситуации?

– Это несколько наивная надежда.

– Очень наивное. Они себя уже показали. В бизнесе топменеджмент, который не справляется, – меняют. А в государстве – начинается песня о "надо дать им еще 100 дней", давайте дадим еще шанс и так далее. Украинцы здесь проявляют всегда какое-то сочувствие, которое нам дорого обходится в конце концов.

Конечно, нужно менять правительство. Мы за это выступаем очень активно. И уже в новой конфигурации решать, что делать с энергетическим кризисом. Потому что это правительство, напомню, его вообще не признает. Мы с вами признаем, а правительство – нет. Президент у нас говорит, что Украина – энергонезависимое государство. Премьер – что, может, и не совсем энергонезависима, но проблем с газом у нас нет, хотя, как он выразился, многие говорили, что проблемы будут.

– Мы живем с чиновниками в одной стране?

– Что с президентом мы живем в разных странах – мы уже знали. Но я уже не первый месяц жду, что в ходе очередного часа вопросов правительству хотя бы в Кабмине признают, что проблемы есть. пока безуспешно жду. В октябре у премьера все было хорошо. 1 декабря президент рассказал об энергонезависимости, высоких темпах вакцинации, экономических паспортах и своем желании идти на прямые переговоры с Кремлем. Шмигаль перед новым годом рассказывал нам, что никаких кризисов нет – ни с энергетикой, ни с ковригой, это все нагнетание ситуации и кто-то другой в этом виноват. Сегодня и президент, и премьер снова нам рассказывают, как все хорошо.

Я жду, пока дойдет. Пока жду тщетно. И тем более я не могу рассчитывать, что власть решит проблемы, которые отказываются даже признавать.

– Теоретический вопрос. Предположим, что этот Кабмин ушел в отставку, формируется новое правительство. Видите себя гипотетически в его составе? На какой позиции?

– Я уже неоднократно отмечала: готова работать там, где буду максимально полезна. У меня есть большой менеджерский опыт. Я готова управлять и добиваться результатов в той области, где нужна помощь.

Сейчас мы видим множество проблем, большинство из которых – не в том, что у нас нет денег. Это операционные проблемы. Когда деньги есть в точке А, и нужно, чтобы через три месяца появилось, скажем, 1000 кислородных станций по всей стране. Но их не закупили, потому что где-то кто-то был в отпуске или еще что-то. В результате есть ситуация, когда деньги были, но большое количество людей умерли просто из-за того, что не организовали, чтобы в каждой больнице была эта кислородная станция. Это то, за что "Голос" бился весь прошлый год, потому что они за лето не закупили ни одного. Мы в мае еще договорились, в сентябре пришли – а нам говорят: не сложилось.

И это "не сложилось" меня просто убивает! Как так? Весь мир работает в парадигмах нормального менеджмента и выполнения задач. А у нас все время такая несуразность, которая и приводит к таким результатам. Есть ли там люди, которые знают, что делают? Ну, наверное, есть. Но пока у них очень плохо получается.

– Почему вы решили поддержать Порошенко? Зачем вам единение с Европейской солидарностью?

– Есть ли у нас противоречие с "ЕС" и Петром Алексеевичем? Да есть. Их много. Мы с ним очень активно и очень часто полемизируем. Но сейчас вопрос вообще не о политике. Сейчас вопрос о том, что мы должны объединиться против врага. И мы об этом много раз говорили. В частности, перед тем, как он вернулся в Украину. Здесь у нас нет никаких противоречий.

И второй вопрос – почему власть действует так, как она действует. Чтобы вы понимали, у меня на днях будет допрос в ДБР, куда я иду как свидетельница. По делу, которое ДБР открыло по "фактам", которые они увидели в соцсетях – о том, что в партии "Голос" что-то может быть не так.

– Не так – в чем? Речь о финансировании политической силы или о чем-нибудь другом?

– Да, о финансировании. Подробностей я пока не знаю. Схожу на допрос – и мы узнаем, какой там вопрос. И это происходит не только с нами. Обыски у коллег Разумкова, дело против Порошенко, история с партией "Голос" – это все звенья одной цепи. Нам же обещали, что это будет – перед Новым годом. Мне тогда говорили, что я буду на допросы ходить-не переходить.

Поэтому сейчас, по большому счету, речь идет вообще не о Петре Алексеевиче. Речь идет о преследовании оппозиции. И о том, что власть закручивает гайки. Она это делает разными способами. Первый – вы видите в СМИ. Власти пытаются установить контроль над определенными СМИ. А там, где это сделать не удается, – можно закрыть их по закону об олигархах. Очень простая модель.

Второе – и это вы тоже видите – власть реагирует на любую критику. Но не работой над ошибками, а поиском виновных в своих проблемах. Нам просто рассказывают, кто виноват. Кризисы в стране – это не от непутевой политики, а от того, что оппозиция рассказывает украинцам, что они плохо живут. Рынки падают? Это не вина президента, который сказал, что у нас здесь государственный переворот готовится, это точно международные партнеры должны…

Вот в чем проблема. И мы эту системную угрозу видели еще в октябре-ноябре, когда начали поступать эти угрозы. Просто с Петром Алексеевичем – это была "первая ласточка". Сейчас придут за всеми.

– Что делать в этой ситуации?

– Бороться. Какие у нас еще варианты? В юридическом, в политическом поле сражаться. Объяснять международным партнерам – так, чтобы не потерять их поддержку в защите территориальной целостности и суверенитета государства.

Знаете, я была недавно на программе для молодых лидеров всего мира в Atlantic Council. Там постсоветские страны рассказывали о своем опыте. И многие предостерегали меня, что такие кризисы большинство руководителей государств на постсоветском пространстве используют для того, чтобы усилить свою власть и избавиться от своих оппонентов, тех, кто не нравится. Они предостерегали против этого.

И это то, что я вижу сегодня в Украине. С одной стороны, мы говорим, что Украина – это демократический щит Европы, что мы не допустим ни шагу назад. С другой стороны, в современной Украине политические преследования – уже часть реальности. Давление на журналистов – это реальность. Давление на медиа – реальность. Это происходит каждый день. Поэтому мы и делаем то, что делают в подобных ситуациях любые адекватные люди: мы сплачиваемся, поддерживаем друг друга – и боремся. Потому что правда здесь – на нашей стороне. Вы же видели это подозрение Порошенко!

Что там в ДБР с документами по "Голосу" – скоро увидим. Но думаю, там будет что-то такое же юридически "совершенное", как и в истории с Порошенко. Ибо даже производство они открыли "по некоторым заявлениям в медиа". Мне очень интересно, кто там заявлял. И что именно. С нетерпением буду ждать возможности на это посмотреть.

– Такие неопределенные заявления не очень хорошо пахнут. Мы через нечто подобное уже проходили – в прошлом столетии.

– Именно так. Так было в деле Порошенко, когда неизвестно кто, неизвестно где, неизвестно что. Так же – у нас сейчас. Но что ж. будем сопротивляться.

– То, что вы рассказываете, вызывает нехорошее мнение – а не начинает ли Украина скатываться в диктатуру. Вы действительно так думаете?

– А мы всегда говорили, что государство скатывается в диктатуру. Назовите мне хотя бы один независимый орган или институт сейчас. Вот давайте поиграем в игру: хотя бы один назовете?

– Это сложный вопрос.

– Ибо нет сейчас таких институтов. Есть просто немного более зависимые и чуть менее зависимые. Но ДБР – это полностью орган Банковой сейчас. Поэтому когда к тебе приходит ДБР – ты точно знаешь, от кого это "привет".

– Как вы думаете, осознают ли во власти, что такими действиями могут спровоцировать определенные массовые акции? И что этим может наконец воспользоваться Россия?

– А они так и говорят: не качайте лодку, потому что этим воспользуется Россия. А мы отвечаем, что можно для начала попытаться не провоцировать людей выходить на улицы. Сейчас – то время, когда каждый украинский политик должен взвешивать каждое свое действие по двум критериям. Первый: то, что он делает, – объединяет или разъединяет общество? И здесь наш курс на объединение. Второй: это усиливает или ослабляет нашу страну? И здесь тоже наш курс на усиление.

Когда я на днях разговаривала с международными партнерами, я сказала, что в отношении "Голоса" есть дело в ДБР. Но мы надеемся, что это завершится ничем.

– Насколько на нынешние рейтинги повлияли разногласия внутри партии "Голос"? И удалось ли их как-нибудь уладить?

– Думаю повлияли. Но я также думаю, что когда мы говорим сейчас об объединении и совместной работе – мы говорим не только о соединении разных оппозиционных партий. Это, прежде всего, касается людей внутри партии "Голос". И меня радует, что так думаю не только я. У нас внутри партии сейчас достаточно конструктивное сотрудничество. И мы пытаемся найти сейчас то, что у нас есть общая – и уже на том строить дальнейшую работу.