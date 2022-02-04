Кира Рудык: мы очутились на пороге парламентского кризиса, хотя не все это хотят признавать

Глава партии "Голос" Кира Рудык заявила, что в Украине назревает парламентский кризис. Однако не все хотят это признавать.

Об этом она рассказала в интервью OBOZREVATEL. В то же время на уровне разных оппозиционных политсил удается объединяться, когда речь заходит, например, о законопроекте о выделении денег армии.

"Здесь оппозиционные силы работали очень активно и скоординированно. Противоречия там были чисто технические: из каких программ быстро перевести на армию. Принципиально же мы достигли полного понимания. "Голос", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" – партийные флаги здесь не играли ни одной роли. На одних с нами позициях стоят и часть депутатов "Слуги народа". Мы знаем, что там есть адекватные люди", - отметила депутат.

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По ее словам, монобольшинство сейчас далеко не так монолитно. И то, что Парламент пошел на карантин, объясняя это тем, что многие болеют, соответствует действительности частично.

"Основная причина – в том, что они не могут сейчас собрать голоса ни за что. Мы уже давно говорили, что монобольшинства больше нет. 226 голосов они сейчас подбирают депутатскими группами. А сейчас, когда часть депутатов действительно болеет, часть не вернулась из округов или из отпусков – у них просто нет голосов. Простите, они за пчел не проголосовали. Хотя все были в зале. Реально очень хороший закон о защите пчел и пчеловодства – провалили. Если Верховная Рада не способна проголосовать даже за защиту пчел – то у нее большие проблемы ", - подчеркнула Рудык.

Она также отметила, что в европейских странах и США парламенты собираются поговорить о ситуации на границе с Украиной. А в украинском Парламенте у монобольшинства нет политической воли для этого.

"Это действительно ужасно. Это – политический кризис. Мы сейчас пытаемся закрыть глаза, его не замечать – но он уже есть внутри парламента. И в ближайшее время ситуация вряд ли изменится существенно. Поэтому остается надеяться, что когда мы вернемся в сессионный зал 15 февраля – не станет хотя бы хуже", – указала Рудик.

Глава "Голоса" добавила, что уже не первый месяц ждет, что в ходе очередного часа вопросов правительству хотя бы в Кабинете министров признают, что проблемы есть.

"В октябре у премьера все было хорошо. 1 декабря президент рассказал об энергонезависимости, высоких темпах вакцинации, экономических паспортах и своем желании идти на прямые переговоры с Кремлем. Шмыгаль перед новым годом рассказывал нам, что никаких кризисов нет – не с энергетикой, ни с ковидом, это все нагнетание ситуации и кто-то другой в этом виноват. Сегодня и президент, и премьер снова нам рассказывают, как все хорошо. Я жду, пока дойдет. Пока жду напрасно. И тем более, я не могу рассчитывать, что власть решит проблемы, которые отказывается даже признавать", - резюмировала депутат.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, Кира Рудика вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Она заявила, что ведомство, которое должно заниматься делами высших должностных лиц, действительно работает исключительно против тех, кто критикует власть. Так, против партии "Голос" как оппозиционной силы открыли дело по информации из соцсетей, а депутатов фракции вызывают на допросы в качестве свидетелей.