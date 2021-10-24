Кира Рудик призвала Зеленского ветировать скандальный закон об олигархах

Президент Владимир Зеленский должен наложить вето на так называемый закон об олигархах, принятый с правовой коллизией. Из проекта закона следует убрать юридические противоречия – и повторно вынести его на рассмотрение парламента.

Об этом в эфире телеканала "Украина24" заявила в народный депутат от "Голоса" Кира Рудык.

"Закон должен идти сейчас на президента. Мы должны увидеть его финальную версию. Президент его должен увидеть в финальной версии, ветировать. Потому что мы понимаем, что он не будет работать в том виде, в котором он был проголосован в Верховной Раде. И мы далее по процедуре, регламенту, должны его доработать в Верховной Раде и еще раз голосовать", – отметила Рудык.

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Она подчеркнула, что это единственный правильный шаг, который позволит вернуться к регламенту и нормальному законотворческому процессу.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая – АМКУ, третья – СНБО.

11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности, комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.