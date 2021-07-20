Суд перенес рассмотрение жалобы Медведчука на домашний арест. Видео
Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы народного депутата от фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука на домашний арест. Апелляция будет рассмотрена 30 июля.
Сам Медведчук прибыл в суд вместе с соратниками по фракции. В здании усилили меры безопастности, у входа дежурили несколько десятков сотрудников Нацгвардии. Под судом собралась большая группа титушек (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Суд взял дополнительное время на изучение материалов дела.
Напомним, Виктора Медведчука и его коллегу по фракции Тараса Козака подозревают в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму, а именно:
признание российской оккупации Крыма;
содействие и непосредственное участие в передаче ценных документов, касающихся украинских недр (денежный эквивалент их ресурсов составляет 38 млрд грн);
попытка стать правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины;
раскрытие сведений, содержащих государственную тайну;
создание "армии информационных клоунов" для собственных антиукраинских интересов.
Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля Печерский районный суд Киева продлил еще на два месяца круглосуточный домашний арест Медведчука.
Перед этим Медведчук жаловался на ограничения, связанные с домашним арестом. По его словам, он якобы не может в полной мере заниматься депутатскими обязанностями.