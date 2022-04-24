'Киев стоит! Мы продолжим поддержку!' Байден сделал новое заявление о войне Путина в Украине

Президент США Джо Байден пообещал продолжить поддерживать Украину, которая противостоит российской агрессии. Он отметил, что спустя два месяца после вторжения "Киев все еще стоит".

Об этом Байден написал в официальном Twitter. "Спустя два месяца после того, как Путин начал неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит", – говорится в заявлении.

Президент США также отметил, что Владимир Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти.

"Мы продолжим поддерживать украинцев в их борьбе за защиту своей родины", – заверил Байден.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 24 апреля в Киев на встречу с Владимиром Зеленским прибыли госсекретарь США и министр обороны. Ожидается, что они обсудят предоставление военной помощи Украине для защиты от российской агрессии.