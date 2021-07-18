Оппозиционер сравнил статью Путина с книгой Гитлера и указал на угрозу для Украины

Статья президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" не имеет ничего общего с исторической правдой и напоминает книгу Адольфа Гитлера "Mein Kampf". Украине следует рассматривать подобную риторику как угрозу и готовность к нападению.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал российский журналист и оппозиционер Игорь Яковенко. "Для официального Киева это, безусловно, угроза. "Зеленский, сдавайся, Киев, сдавайся". Нормальная власть – а я думаю, что в Украине нормальная власть, – может отреагировать только одним образом: укреплять свою армию, продолжать политику становления украинской политической нации", – заявил он.

Видео дня

Говоря о содержании статьи Путина, Яковенко заметил: "Это страшноватая история. Это что-то, похожее на фрагменты "Mein Kampf". Это попытка собрать русский рейх из трех частей. Все это время у него не было образа будущего, не было никакой программы. Сейчас он пытается что-то подобное создать, вымучить, выдавить из себя".

"Историческая часть абсолютно бредовая, это все совершенно смешно. Это мультфильмы о трех богатырях. Фактура детсадовская. Это некий микс школьных учебников истории и фрагментов соловьиного помета, который транслируется по российскому телевидению. Начиная от исключительно славянских корней российской государственности. Куда девали финно-угорские корни, тюркские корни, германские корни российской власти? По крайней мере, Романовские. Путин написал ахинею", – констатировал журналист.

Вместе с тем он подчеркнул, что статья Путина фактически является обоснованием его агрессивной политики в отношении соседних государств. "Это обоснование аннексии, агрессии, войны против Украины, захвата Беларуси и так далее. Фундаментальная идея в том, что русский народ ограбили, обобрали, он обижен и он должен вернуть награбленное".

В этом контексте Яковенко указал на явную несостоятельность такого посыла, поскольку РФ никак нельзя назвать "ограбленной". "В таком случае Россия тоже должна уйти без Калининградской области, без Курил, без части Сахалина, без Карелии. Кроме всего прочего, Россия получила главный приз – ядерное оружие и место в Совете безопасности ООН. Тогда и это место и ядерное оружие тоже надо делить на 15 частей".

Отвечая на вопрос, могут ли за статьей последовать новые агрессивные действия главы Кремля, Яковенко сказал: "Дальше пойдет русификация Донбасса. Он будет и дальше перевариваться. Что касается остальной территории Украины, то при малейшей возможности – а она представится, как только Украина ослабнет – Путин использует этот момент для нападения. Если к этому моменту Украина не вступит в НАТО и не окажется под его зонтиком".

Как писал OBOZREVATEL, Путин пояснил, почему решил написать статью о русских и украинцах. По его словам, это было реакцией на мифический проект "анти-Россия", который, как убежден глава страны-агрессора, реализуется в Украине под эгидой Запада.