Нардеп Козак не вылетал из Украины в ОАЭ – Госпогранслужба

Нардеп из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак в последнее время не выезжал из Украины и не может находиться в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" в воскресенье, 14 февраля, сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко. Напомним, за два дня до этого журналисты заявили, что самолет, которым пользуется Козак, приземлился в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ).

Руководитель погранведомства подтвердил, что Gulfstream G450 (бортовой номер Т7 BRG) в настоящее время действительно находится за пределами Украины.

Однако, как сказал Дейнеко, сам народный избранник в этом месяце еще не пересекал границу на выезд. Последний раз он выезжал из страны в конце января и вернулся через один из аэропортов Киева.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что частным самолетом, которым пользуется депутат Козак, полетел в ОАЭ кто-то из его ближайших соратников, глава Госпогранслужбы сказал:

"Это опять-таки не соответствует действительности и все гораздо проще – если говорить об отдельных гражданах, которые являются его ближайшими соратниками и о которых обществу известно, что они пересекали границу, скажем так, в непосредственной связи с Тарасом Козаком, то эти лица также в феврале Украину не оставляли".

Дейнеко предположил, что самолетом Козака могут выполняться коммерческие рейсы. Так, 12 февраля этот борт был арендован двумя гражданами Беларуси, которые прибыли в ОАЭ для организации двух музыкальных концертов, анонсированных на март этого года.

"На самом деле, это все очень легко проверить", – добавил глава погранслужбы.

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