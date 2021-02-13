Подсанкционный самолет Медведчука-Козака прибыл в ОАЭ накануне визита Зеленского

За день до начала официального визита президента Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты туда уже прибыл самолет, которым пользуется народный депутат партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак.

Об этом в пятницу, 12 февраля, на своей странице в Facebook написал журналист Михаил Ткач. Он опубликовал скриншоты с ресурса Flightradar, на которых видно, как самолет Gulfstream G450, который также попал под санкции СНБО, вылетел из Минска и остановился в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ).

"Самолет которым пользуется подсанкционный депутат Тарас Козак Gulfstream G450 несколько часов назад вылетел из Минска и сейчас совершает посадку в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ). Если оставить самолет в Минске, то под украинские санкции он не попадает", – написал Ткач.

Отметим, что в субботу, 13 февраля, Зеленский вместе с женой прибыл с официальным визитом в ОАЭ. Как отметили в его пресс-службе, президент планирует несколько встреч, "результатом которых станет углубление сотрудничества между двумя странами и подписание ряда документов".

Напомним, в начале прошлого 2020 года Зеленский в сопровождении руководителя своего офиса Андрея Ермака совершил загадочный полет в Оман, где по сообщениям СМИ, мог встречаться с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Кроме того, появилась информация, что Зеленский мог воспользоваться самолетом, принадлежащим Виктору Медведчуку. При этом, этот борт летал не только в Оман, но и в Москву.

Как сообщал OBOZREVATEL: