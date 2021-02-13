Подсанкционный самолет Медведчука-Козака прибыл в ОАЭ накануне визита Зеленского
За день до начала официального визита президента Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты туда уже прибыл самолет, которым пользуется народный депутат партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак.
Об этом в пятницу, 12 февраля, на своей странице в Facebook написал журналист Михаил Ткач. Он опубликовал скриншоты с ресурса Flightradar, на которых видно, как самолет Gulfstream G450, который также попал под санкции СНБО, вылетел из Минска и остановился в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ).
"Самолет которым пользуется подсанкционный депутат Тарас Козак Gulfstream G450 несколько часов назад вылетел из Минска и сейчас совершает посадку в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ). Если оставить самолет в Минске, то под украинские санкции он не попадает", – написал Ткач.
Отметим, что в субботу, 13 февраля, Зеленский вместе с женой прибыл с официальным визитом в ОАЭ. Как отметили в его пресс-службе, президент планирует несколько встреч, "результатом которых станет углубление сотрудничества между двумя странами и подписание ряда документов".
Напомним, в начале прошлого 2020 года Зеленский в сопровождении руководителя своего офиса Андрея Ермака совершил загадочный полет в Оман, где по сообщениям СМИ, мог встречаться с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Кроме того, появилась информация, что Зеленский мог воспользоваться самолетом, принадлежащим Виктору Медведчуку. При этом, этот борт летал не только в Оман, но и в Москву.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля было введено персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака – правой руки Медведчука.
Позже стало известно, что Козак, который является юридическим владельцем указанных телеканалов, осуществлял покупку медиа через Беларусь – известно сумму, которую он заплатил за это.
Из-за санкций "112 Украина", NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично – эфиры можно было найти в интернете.
Украинцы поддержали блокировку пропагандистских медиа, но представители телеканалов назвали это "расправой над неугодными СМИ".
По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украине еще "прилетит" ответ от президента РФ Владимира Путина за своего кума Медведчука.