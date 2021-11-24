В посольстве США предупредили о необычной активности российских войск возле границы с Украиной

Американцев предупредили о необычной военной активности России у границ Украины. Речь идет о скоплении техники и военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства США в нашей стране, опубликованном 24 ноября. Там заявили: есть данные об активности российских военных около украинской границы, а также во временно оккупированном Крыму.

Рекомендации по путешествиям в Украину для американцев в посольстве оценили на четыре. Там призвали отказаться от поездок на полуостров из-за злоупотреблений незаконной российской властью. Кроме того, в посольстве дали рекомендации гражданами США не посещать Донбасс из-за вооруженного конфликта.

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Поездки на территорию, которая контролируется украинской властью, также призвали ограничить, из-за вспышки коронавирусной болезни.

Напомним: ранее стало известно, что в администрации американского президента Джо Байдена рассматривают вопрос о дополнительной военной помощи для Украины. Его начали обсуждать в США после сообщений о стягивании российских военных и техники к границе с Украиной. Речь идет про новые противотанковые ракеты Javelin, минометы, вертолеты Ми-17, переносной зенитно-ракетный комплекс "Стингер".

Перед этим глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что более 92 тысяч военнослужащих РФ сейчас скоординированы у границ с Украиной. Совершить атаку страна-агрессор якобы готовится уже к концу января-началу февраля 2022 года. Вероятно, она будет включать в себя артиллерийские и бронетанковые наступления с последующими десантными ударами, авиаудары на востоке, нападения в Мариуполе и Одессе и меньшие вторжения через Беларусь.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский дипломат Мэттью Брайза считает, что Россия может вторгнуться в Украину, как это было в Грузии в 2008 году. На это указывает ее нежелание возобновлять переговоры по Донбассу в "нормандском" формате.