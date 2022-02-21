'Какие еще нужны аргументы, чтобы унять агрессора?' Кличко призвал ввести санкции против РФ из-за признания 'Л/ДНР'

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на скандальное решение российского президента Владимира Путина признать так называемую независимость террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Он призвал партнеров Украины ввести санкции против Москвы.

Об этом он написал на своей странице в Telegram в понедельник, 21 февраля. Кличко подчеркнул, что введение ограничений должно состояться без обсуждений и отсрочки.

Глава украинской столицы также отметил, что Россия решением о "признании" псевдореспублик нарушила все нормы международного права.

"Россия разрушила все нормы международного права, терзая страну в центре Европы. И останавливаться не собирается. Какие еще нужны аргументы, чтобы наконец унять агрессора?" – он написал.

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Напомним: президент РФ Владимир Путин вечером 21 февраля выступил с обращением к россиянам относительно украинского государства. Глава Кремля сообщил, что признал "независимость" ОРДЛО. В этот же день состоялось заседание Совета безопасности РФ, на котором российские чиновники обсуждали этот вопрос. Все они поддержали признание террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко встретился с семьями Героев Небесной Сотни и участниками Революции Достоинства, получившими ранения. Участники встречи почтили минутой молчания подвиг Героев Небесной Сотни.