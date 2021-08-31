Прошедшая неделя была богата на политические события. Чего только стоит приезд канцлера Германии Ангелы Меркель и первый в истории саммит "Крымской платформы". Мы увидели, как впервые за два года президентства Владимира Зеленского у оппозиции просто не нашлось аргументов против его внешнеполитических инициатив.

Мы увидели уникальную ситуацию политического единения вокруг повестки дня сегодняшней власти. Действительно, очень сложно критиковать возвращение вопроса деоккупации Крыма в международный дискурс после пяти лет невнятных действий пятого президента, которые привели к тому, что Европейский Союз чуть не снял санкции с России. "Крымская платформа", безусловно, - важный старт в процессе возвращения аннексированного Крыма в Украину. Этот процесс может происходить быстрее, если ЕС и США усилят давление на Россию за счёт санкций. Напомню, участие в данной инициативе взяли около 46 представителей разных стран и международных организаций, что свидетельствует об огромной поддержке Украины на международной арене. А значит – у нас есть все шансы вернуть Крым домой – в Украину. Эффективность "Крымской платформы" подтверждается еще и той нервной реакцией, с которой российский политический бомонд встретил новость о ее заседании. Столько внимания к событиям в Украине, со стороны агрессора, свидетельствует только о том, что Украина идет верным путем.

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На фоне победного информационного пространства вокруг украинской власти и молчания оппозиции, как гром среди ясного неба прозвучали выдержки из резонансного интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которое она дала журналистам "Европейской правды" в день заседания "Крымской платформы". Г-жа Президент сказала то, что многие стесняются произносить вслух. В частности, она заявила, что вопрос о членстве Украины в Европейском Союзе и НАТО вообще не стоит на повестке дня, а Украине еще предстоит построить собственную экономику, демократию, свободное общество… – и только после этого мы сможем начать интересоваться этим вопросом. Кроме того, г-жа Кальюлайд призвала дождаться поворотного момента в истории, когда Украина сможет вернуть себе обратно оккупированные территории, ну а пока проявить "стратегическое терпение" и ждать окна возможностей. Помимо этого, г-жа Кальюлайд раскритиковала украинскую судебную систему и призвала эстонский бизнес торговать с Украиной, но не инвестировать в Украину.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на резкие слова Президента Эстонии заявил следующее: "…чуть больше 20 лет назад западные страны таким же менторским тоном говорили эстонцам, литовцам, латышам, что надо 20-30 лет в ЕС и НАТО созреть. Поэтому, безусловно, мне было странно слышать эти слова от президента Эстонии. Я с ней разговаривал на саммите “Крымской платформы” и она была оптимистичной. Я не знаю, что на нее повлияло во время интервью, но эти заявления не соответствуют дружественному характеру наших отношений…"

Если попытаться отстраненно посмотреть на слова г-жи Керсти Кальюлайд, то мы поймем, что она выразила лишь ту точку зрения, которая доминирует в кулуарах Брюсселя. Ни НАТО, ни Европейский Союз полностью не готовы принять в свои ряды "страны постсоветского пространства". На это можно возразить, что сама Эстония некогда входила в Советский Союз, но это сравнение будет в корне неправильным, ибо прибалтийские государства, даже пребывая формально в составе СССР, тем не менее рассматривались Западом как временно оккупированные советской властью государства. Понимая подобные настроения в Брюсселе, некоторое время назад глава МИД Дмитрий Кулеба обратился со страниц ведущего американского журнала "Foreign Affairs" с призывом к Западу отказаться от концепции "постсоветского пространства", учитывая то, что Украина, Грузия и Молдова совершили значительный прорыв на пути построения стабильно работающих демократических институций.

Риторику госпожи Кальюлайд можно обьяснить еще тем, что во время каденции предыдущей украинской власти, эстонские граждани столкнулись с неприятностями в области правозащиты инвестиций и бизнеса в Украине. К примеру одиозная история, которая случилась с эстонским предпринимателем Хиллером Тедером. В 2013 году господин Тедер лишился своего бизнеса в Украине – торгово-развлекательного центра Sky Mall. Хиллер Тедер потерял недвижимость ценой в 200 миллионов долларов США. Более того, он так и не смог добиться справедливости в украинских судах, а также получить защиту своих прав в Украине.

К сожалению эта ситуация послужила печальным опытом для наших эстонских партнеров, чем и вызвало двоякие эмоции у президента Эстонии. Надеюсь, что нынешняя украинская власть в лице Владимира Зеленского не допустить подобные правонарушения, а будет стоять на защите прав и свобод человека, в частности в сфере инвестиций и бизнеса.

На сегодняшний день нам действительно необходимо реформировать судебную систему, о чем, кстати, постоянно настаивает наш Президент Владимир Александрович Зеленский. Невозможно говорить о притоке долгосрочных инвестиций, пока возможные издержки превышают потенциальную прибыль.

Нужно признать, что украинская власть в начале 1990-х упустила шанс привести Украину в Европейский Союз и НАТО. Это связано не только с тем, что в первые десятилетия независимости нашей страной руководили бывшие советские партийные работники и красные директора, но и с отсутствием консенсуса по вопросу евроатлантической интеграции. В то время как в Эстонии задача национального возрождения шла рука об руку с евроатлантической интеграцией, Украина долгий период времени балансировала между Россией и Западом. В тот момент и быть по-другому не могло, это разорвало бы страну, особенно когда такая тема стала искусственно подогреваться на выборах в угоду личным политическим интересам.

Прошлого не вернешь, необходимо начать уверенно смотреть в будущее. В древности говорили: "Пока Рим колеблется, варвары нападают". Необходимо перестать колебаться и строить свою страну. Мы должны стать не только географическим, но и политическим центром Европейского континента. Для этого необходимо сосредоточиться на реальных реформах и повышении инвестиционной привлекательности нашей страны, тогда ЕС и НАТО сами предложат Украине присоединиться к ним.

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