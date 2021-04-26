Заявление Шойгу о завершении "военных учений" у границ Украины и в оккупированном Крыму, а также отводе войск в пункты постоянной дислокации дало старт активному обсуждению украинскими политиками, экспертами и СМИ традиционного набора тем: перспектив американо-российских отношений, минского "процесса", "режима прекращения огня" и пр. Что же касается наших собственных задач, то они, как водится, отошли на второй план, теряясь в тени глубокомысленных геополитических рассуждений.

Многие в нашей стране преждевременно расценили заявление об отводе российских войск, как свершившийся факт, и с облегчением выдохнули. С учетом того, что ничего не закончилось, и подобных шантаж-обострений будет еще много, нам надо научиться каждое действие врага максимально использовать в своих интересах. Поэтому, не отвергая необходимость всестороннего анализа событий военной весны 2021-го и их последствий для мировой политики, считаю важным обратить внимание на несколько практических вопросов.

В процессе масштабной и очень затратной репетиции вторжения Россия обозначила направления и размах возможных ударов, а также сценарии последующих действий. Никакие учения украинской армии, проводимые в "бюджетном варианте" по легендам, написанным в одних и тех же кабинетах Генштаба, как для противника, так и для собственных сил, не дадут настолько богатого материала для принятия решений по укреплению нашей обороны. Будем считать, что мы сэкономили за счет Кремля, который в очередной раз за деньги российских налогоплательщиков потешил самолюбие и потрепал всем нервы.

Полагать, что анализ последних военных усилий противника – прерогатива лишь военного руководства, ошибка. Как справедливо говорил маршал Маннергейм, "Война – дело не только армии, это удел всей нации". Именно поэтому важно вовлечь украинское общество в обсуждение внутренней, а не только мировой повестки дня. Это понудит парламент и правительство своевременно принять необходимые решения по существенному укреплению обороны страны.

Для надежной защиты 1300 километров подконтрольной части побережья Черного и Азовского морей маневров пары американских эсминцев явно недостаточно. Уже сегодня очевидно, что реализация собственной ракетной программы требует усилий иного масштаба. Также необходимо срочно принимать, а главное, практически реализовывать программу развития дальнобойной артиллерии и современных боеприпасов.

Прикрытие страны с неба требует настойчивых действий в нескольких направлениях. Наряду с усилиями по получению современных американских и немецких зенитно-ракетных комплексов, необходимо активизировать работы по разработке отечественных ЗРК. Украина на это способна, причем как в интересах собственной обороны, так и в целях развития экспортного потенциала нашей "оборонки".

Кроме того, необходимо начинать серьезный диалог с американскими партнерами о возможности, в случае крайней необходимости, практического установления бесполетной зоны над всей территорией Украины. Речь не об участии третьих стран в российско-украинском вооруженном конфликте, а об экстренных мерах по защите гражданского населения сорокамиллионной страны и недопущению широкомасштабных военных действий на европейском континенте.

Что же касается угрозы на суше, то надо повышать нашу способность останавливать врага на дальних рубежах, не допуская "рукопашной", которая неизбежно приводит к огромным потерям. Эту задачу одними турецкими беспилотниками не решить. Требуется насыщение войск украинскими системами залпового огня "Вільха", противотанковыми комплексами "Стугна", самоходными артиллерийскими установками "Богдана" и многим другим, что отличает современную высокотехнологичную армию от советской. Наша армия должна иметь достаточно сил и средств для ведения интенсивных военных действий на весь период, который потребуется, чтобы "перемолоть" наступающие силы врага в случае такого типа вторжения.

Однако, для выполнения всех перечисленных задач одного "железа" мало. Нужны профессионалы, способные его эффективно применять. И снова на первый план выходит многогранная задача перехода от контрактной армии с большой прослойкой "заробитчан" к профессиональной контрактной армии совершенно иного качества.

Путин и полномочные представители его пропагандистской "элиты" типа Симонян и Скабеевой в милитаристском угаре сделали Украине неоценимую подачу – громко подтвердили, что на нашей земле они воюют не только против украинской независимости, но и активно противостоят НАТО.

Эти заявления дают нам полное право предъявлять счета западным партнерам. Хватит расплачиваться за кровь наших солдат, защищающих не только свою землю, но и восточный фланг НАТО, выражением глубокой обеспокоенности!

Путинский режим своими устами подтвердил, что у украинского руководства есть все основания жестко ставить перед нашими американскими, а в особенности европейскими партнерами, как минимум, четыре вопроса:

1. Доведение антироссийских санкций до уровня, достаточного, чтобы Кремль убрался из Крыма и восточных территорий Украины;

2. Оказание совершенно иного масштаба военно-технической помощи, в полном объеме соответствующей задачам и фактической роли, которую украинская армия выполняет не только в интересах нашей страны, но и в интересах коллективной безопасности стран НАТО;

3. Прекращение постыдных попыток достроить в сотрудничестве с агрессором "Северный поток-2";

4. Списание существенной части внешних долгов Украины, пострадавшей от вооруженной агрессии Российской Федерации и многолетнего отсутствия внятной позиции и эффективных действий по её пресечению со стороны наших западных партнеров.

К сказанному стоит добавить, что Будапештские гарантии и неоспоримый факт огромной финансовой выгоды, полученной не только странами-гарантами, а и всеми странами НАТО в связи с отказом Украины от ядерного оружия, многократно усиливают переговорную позицию нашей страны по перечисленным вопросам.

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